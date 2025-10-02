Controller till vår kund i Stockholm!
Är du en erfaren Controller som vill ta nästa steg i karriären och arbeta i en utvecklande roll med stort ansvar för finansiell styrning och analys? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Controller till ett spännande uppdrag i Stockholm. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Stockholm
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Konsultuppdrag på 100%, med ev. möjlighet till förlängning
Om uppdraget
I rollen som Controller kommer du att ha en central funktion i att säkerställa en korrekt och effektiv ekonomistyrning. Du kommer att arbeta nära verksamheten och bidra med analyser, rapporter och beslutsunderlag som stödjer både strategiska och operativa beslut. Ditt uppdrag innebär också att utveckla och följa upp processer för budget, prognoser och rapportering.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Upprätta och följa upp budgetar, prognoser och rapporter.
* Analysera finansiella resultat och identifiera förbättringsområden.
* Stödja chefer och ledning i ekonomiska beslut.
* Delta i månads-, kvartals- och årsbokslut.
* Bidra till utveckling av ekonomiska processer och verktyg.
Vem vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta som Controller och som vill fortsätta utvecklas i en roll med stort ansvar och många kontaktytor. Du är analytisk, strukturerad och trivs i en miljö där du får bidra till både detaljerade analyser och övergripande ekonomisk styrning.
Vi ser gärna att du har:
* Tidigare erfarenhet som Controller eller i liknande finansiell roll.
* Mycket god analytisk förmåga och förståelse för ekonomiska samband.
* Vana av att arbeta med budget, prognos och rapportering.
* God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med olika funktioner.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Med vår expertis och branscherfarenhet hjälper vi verksamheter att växa samtidigt som vi erbjuder långsiktiga karriärmöjligheter för våra kandidater. Vi finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder globalt, vilket gör att vi kan matcha dina färdigheter och karriärmål med några av de mest attraktiva arbetsgivarna på marknaden.
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalet sker löpande.
