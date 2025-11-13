Controller till vår kund i Lund
2025-11-13
Bakgrund:
Förvaltningen behöver tillfällig förstärkning av controllerfunktionen under ett vikariat.
Rollen innebär att stödja både förvaltningens ledning och verksamheterna med ekonomisk uppföljning, analys, budgetarbete och prognoser. Förvaltningen befinner sig dessutom i ett förändringsarbete där vi går över från att arbeta i Excel till att huvudsakligen använda Raindance och Qlik Sense för budget, prognos och uppföljning.
Kvvalifikationer:
Civilekonomexamen eller motsvarande utbildningsbakgrund inom ekonomi.
Minst 6 års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete, gärna inom kommunal sektor samt inom arbetsmarknads- och socialtjänstområdet.
God förståelse för ekonomistyrning, budgetprocesser, uppföljning och analysarbete.
Erfarenhet av att arbeta i förändrings- eller utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet är meriterande.
Controller för verksamhet inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Se krav ovan för förståelse av uppdraget.
Mycket god vana av ekonomisystem, särskilt Raindance (gärna version 2025VSP4).
Gärna erfarenhet av arbete i Qlik Sense och avancerad Excel-hantering.
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya system och bidra till effektivisering av ekonomiprocesser.
Meriterande krav:
Erfarenhet av att arbeta i förändrings- eller utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet ar meriterande.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9602609