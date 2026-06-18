Controller till Statlig myndighet
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2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Vi söker nu en Controller till en statlig myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. I rollen arbetar du självständigt som ekonom, vilket ställer höga krav på din kompetens, erfarenhet och trygghet i yrkesrollen.
Du kommer att arbeta med sedvanliga controlleruppgifter, vilket bland annat innefattar budgetarbete, uppföljning samt analys av ekonomiska resultat. Rollen innebär även att du agerar i en rådgivande funktion och genomför utredningar och kvalificerade ekonomiska analyser.
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:
• Genomföra utredningar, uppföljningar och analyser av verksamhetsinformation och ekonomiska resultat
• Sammanställa rapporter
• Ta fram prognoser och riktlinjer för budgetarbete kopplade till verksamheten
• Genomföra budgetarbete och budgetuppföljning
• Servicefunktion med en till ledningen stödjande och rådgivande funktion
• Arbete i förekommande ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Analysera verksamhetsinformation och ekonomiska resultat
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Controller är ett konsultuppdrag på heltid med önskad start 10/8-2026 och beräknas pågå i cirka sex (6) månader. Det finns möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som controller
• Genomgått utbildning inom aktuellt område
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView, Insikt och Power BI)
• Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
Meriterande för tjänsten:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Om dig
Vi söker dig med tidigare erfarenhet som Controller från statlig verksamhet. För att lyckas väl i rollen är du flexibel och självgående med en mycket god förmåga att snabbt sätta dig in i en ny verksamhet där du hanterar flera olika arbetsuppgifter.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-07-03
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9969701