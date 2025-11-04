Controller till Statlig myndighet
Vi söker nu en driven, självgående controller med redovisningskunskaper. till en Statlig myndighet i Stockholm för att täcka upp under en medarbetares föräldraledighet. I rollen kommer du främst att arbeta med ett fastighetsområde där du kommer att stödja fastighetschefen i den ekonomiska planeringen, uppföljningen och rapporteringen.
Du ansvarar för samordning, rapportering och kvalitetssäkring av fastighetsområdets arbete i samband med budget, prognos och bokslut. I rollen ingår även löpande redovisning som till exempel ombokningar, projektavslut och ekonomiskt stöd till medarbetare i förvaltningen. Resterande tid kommer du att arbete med arbetsuppgifter på Ekonomienheten. Det kan vara översyn av rutiner och lathundar, utreda olika ekonomiska frågor eller stötta i det ekonomiska arbetet centralt.
På fastighetsområdet är förvaltningsassistenterna dina närmsta kollegor.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Controller är ett konsultuppdrag med start i början av december och beräknas pågå till och med 2026-09-30. Det finns också möjlighet till förlängning till och med 2027-02-28.
Uppdraget kommer att vara på heltid fram till och med maj 2026. Under juni och juli 2026 kommer det vara på halvtid (50%). Sedan kommer det under augusti och september vara på heltid. Ifall det blir aktuellt med förlängning kommer det vara på heltid till och med januari 2027. Under februari 2027 kommer det vara på halvtid (50%).
Uppdraget ska utföras på plats i myndighetens lokaler, centralt belägna i Stockholm.
Krav för tjänsten:
• Högre utbildning inom högskola eller universitet
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som controller
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView, Insikt och Power BI)
• Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
• Minst 3 års erfarenhet av att arbete med ekonomisk styrning, budgetering och uppföljning av verksamheten.
• Erfarenhet av att samordna och leda kollegor i samband med arbetet av budget, prognos och bokslut. Strukturera arbetet, se till att tidsplaner hålls m.m.
• Arbetat minst 3 år med redovisning och genomfört bokslut självständigt ev. stämt av konton, gjort ombokningar och periodiseringar och slutredovisat projekt löpande och i samband med månads- terital och årsbokslut.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Arbetat minst 3 år i ekonomisystemet Unit4ERP (Agresso) och i olika modueler.
• Arbetat minst 3 år som ekonom i fastighetsbranschen
• Arbetat minst 1 år med fastighetssystemet FAST2
• Arbetat minst 1 år i fastighetssystemet LEB
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-11-09.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
