Controller till Guideline Geo

Guideline Geo AB (publ.) är ett svenskt tillverkande bolag med lång erfarenhet av att utveckla teknik och lösningar som bidrar till en bättre förståelse av mark, berg och vatten. Guideline Geo är ett publikt globalt bolag och omsätter cirka 200 miljoner. Bolaget har cirka 100 medarbetare, huvudkontor i Solna, en produktionsanläggning i Malå samt en utvecklingsavdelning i Umeå. Här kombineras innovation och högteknologi med en stark förankring i egen produktion och lager. För mer information, besök www.guidelinegeo.com
Vi erbjuder en arbetsplats med stort engagemang, korta beslutsvägar och möjlighet att göra skillnad, både för företaget och för samhället i stort. Vill du arbeta verksamhetsnära och se direkt resultat av ditt arbete? Som Controller hos Guideline Geo blir du en nyckelperson i att analysera, utveckla och effektivisera ekonomin kring produktion och lager.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
I rollen som Controller kommer du att vara den sammanhållande länken mellan produktion och ekonomi. Du kommer att arbeta med ekonomifrågor relaterade till produktion och bidra till att påverka och analysera hela kedjan från produktion till ekonomi. Som Controller arbetar du nära produktionschef, inköpschef, ekonomi- och säljteamet. Utöver ansvaret att stödja cheferna inom produktion kommer du att driva och aktivt arbeta med förbättringsarbeten inom produktionscontrolling. Vissa områden är redan nu identifierade men du kommer även att vara den som initierar nya förbättringsprojekt och sedan ser till så att de genomförs.
Ekonomiteamet består av en Financial Controller, Redovisningsekonom och CFO, tjänsten rapporterar till CFO. I tjänsten kan du antingen utgå från bolagets huvudkontor i Solna eller från Malå eller Umeå och med möjlighet till visst distansarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Vara rådgivande och stöd till den operativa verksamheten i produktionsekonomiska frågor.
Utveckling av ekonomiska processer, flöden och rutiner kopplade till produktion.
Ansvara för uppföljning och analys av nyckeltal för produktionen.
Analys och uppföljning av lager och lagerredovisningen.
Arbeta med projektuppföljning och Business Case.
Kunskapsspridning till chefer och kollegor inom produktionen kring ekonomiska nyckeltal och processer.
Vem är du
Rätt kandidat är analytisk med en vilja att påverka och skapa verksamhetsförståelse och som trivs i en roll som innefattar många olika kontaktytor ute i organisationen. Du är en erfaren ERP användare och brinner för siffror, har goda kommunikativa egenskaper och kan på ett pedagogiskt sätt kommunicera och förklara ekonomisk information till berörda parter. Som person är du strukturerad, noggrann och initiativtagande samt har förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt. Du motiveras av att arbeta nära verksamheten och gillar problemlösning och är bra på att omsätta idéer till handling.
Du har en relevant utbildningsbakgrund och har därefter arbetat med controlling eller redovisning i en produktionsnära miljö. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lagerredovisning. Har du dessutom ett intresse för att utveckla och effektivisera processer och system är det meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Guideline Geo med Prodiem. Urval och intervjuer sker löpande, varför vi gärna vill ha din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker via Prodiems hemsida www.prodiem.se.
Vid frågor kontaktar du Petra Bennarp, tfn 070 916 39 18 eller Johan Mothander, tfn 070-910 02 94.
