Controller till Eslövs kommun

Vill du arbeta nära verksamheten i en roll där ekonomi blir ett konkret stöd för beslut, utveckling och kvalitet i vård och omsorg? Nu söker vi en controller som vill bidra med analys, struktur och helhetsperspektiv i en samhällsviktig verksamhet. Vårt mål på avdelningen är att vi ska arbeta för en effektiv ekonomiavdelning.
Ditt uppdrag
I rollen som controller är du ett kvalificerat ekonomistöd till chefer och ledning inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat och bidrar till att skapa tydliga och tillförlitliga beslutsunderlag.
Ditt uppdrag innebär bland annat att du:
• arbetar med budget, prognos, uppföljning och bokslut
• tar fram analyser, ekonomiska bedömningar och beslutsunderlag
• rapporterar till nämnd och stödjer verksamhetschefer i ekonomiska frågor
• bidrar till utveckling av processer, rutiner och arbetssätt
• samverkar med övriga controllers och kollegor inom ekonomiavdelningen
Din erfarenhet
Du har en stabil grund inom ekonomi och trivs i en roll där analys kombineras med dialog och verksamhetsnära arbete.
Vi söker dig som har:
• högskole-/universitetsexamen med ekonomisk inriktning alternativt utbildning eller arbetslivserfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna i controllerroll
• god förståelse för ekonomiska samband och redovisning
• erfarenhet av arbete i större ekonomisystem
• mycket goda kunskaper i Excel
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av ekonomiarbete eller controllerstöd riktat mot vård och omsorg i offentlig verksamhet
vana av att arbeta i ekonomisystemet Raindance och/eller beslutsstödsystem Qlik/PowerBi
Är det här du?
Du är trygg i din ekonomiska kompetens och trivs i en roll där du får ta ansvar för helheten, från siffror och analyser till dialog och stöd i verksamheten. Du arbetar planerat och med ordning, har koll på detaljerna men tappar inte det större sammanhanget.
I vardagen innebär det att du:
• strukturerar ditt arbete så att budget, uppföljning och rapportering håller hög kvalitet och kommer i rätt tid
• analyserar ekonomiskt utfall och kan förklara vad siffrorna betyder för verksamheten, inte bara hur de ser ut
• vågar lyfta avvikelser, risker och förbättringsförslag på ett sakligt och konstruktivt sätt
• samarbetar nära chefer och kollegor och bygger förtroende genom att vara tillgänglig, tydlig och pålitlig
• anpassar dig när förutsättningar förändras och bidrar till att utveckla arbetssätt, rutiner och processer
Du är helt enkelt en person som kombinerar noggrannhet och analys med ett pragmatiskt synsätt och en god förståelse för verksamhetens vardag. Samtidigt bidrar du till ett professionellt och positivt samarbetsklimat.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en engagerad ekonomiavdelning med hög kompetens och starkt samarbete.
Vi erbjuder:
• ett meningsfullt uppdrag i en samhällsviktig verksamhet
• kvalificerade och varierande arbetsuppgifter
• möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
• ett stödjande arbetsklimat präglat av engagemang och ansvar
Intervjuer kommer ske den 12:e mars och den 13:e mars och vi uppskattar om du kan planera din kalender utifrån detta.
Intervjuer kommer ske den 12:e mars och den 13:e mars och vi uppskattar om du kan planera din kalender utifrån detta.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
