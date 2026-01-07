Controller till Ekonomiavdelningen
2026-01-07
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du vara med och påverka framtidens sjukvård?
Om verksamheten
Vi söker dig som vill vara en del av vår fortsatta utveckling framåt! Som controller på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) möter du ett givande och utvecklande arbete i en stor organisation med en spännande och betydelsefull verksamhet.
Område 4 är ett av Sahlgrenska Universitetssjukhuset sju områden med drygt 2 800 anställda och en omslutning på cirka tre miljarder kronor. Området består av verksamheterna Klinisk fysiologi, Klinisk genetik och genomik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi, Läkemedel, Medicinsk teknik och fysik och Radiologi. Område 4 är ett brett, forskningsintensivt och händelserikt område.
Som controller är du anställd på ekonomiavdelningen, som tillsammans med HR-enhet och utvecklingsenhet utgör områdesstab under en områdeschef. På ekonomiavdelningen är vi ett team på sju controllers och en strateg som arbetar tillsammans i ekonomiska frågor. Ekonomiavdelningen är lokaliserad till Röda stråket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Som controller kommer du att arbeta nära ett eller flera verksamhetsområden. Ditt arbete utgörs främst av ekonomisk planering, uppföljning, analysarbete, kostnadskalkylering och utvecklingsarbete. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhetens chefer och andra stabsfunktioner och du kommer ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Du stöttar verksamheten i både verksamhets- och områdesgemensamma frågor. Som controller kan du även komma att ha huvudansvar för en gemensam ekonomiprocess.
Arbetet är varierande och sker både självständigt med mycket egenansvar och tillsammans med kollegorna i teamet. Du kan också komma att arbeta med sjukhusövergripande frågor och ingå i olika nätverk och arbetsgrupper inom sjukhuset.
Vi söker dig som har en högskoleexamen med ekonomisk inriktning och gärna några års erfarenhet av arbete inom ekonomiområdet. Du har mycket goda kunskaper i excel och erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem. Har du dessutom vana av att arbeta med stora datamängder och erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet är det en merit.
Du är en självgående, analytisk och serviceinriktad person med stort intresse för analys- och utvecklingsarbete. För att lyckas i rollen ser vi att du har god social kompetens och samarbetsförmåga och att du på ett pedagogiskt sätt kan förmedla ekonomisk information. Rollen förutsätter att du gillar förändring och utveckling.
Som person är du analytisk, tar egna initiativ och är van att samarbeta med olika professioner. Du trivs att jobba såväl självständigt som i team och har förmågan att planera ditt arbete. För att lyckas i rollen ser vi att du har god social kompetens och samarbetsförmåga samt att du kan förmedla ekonomiska resultat på ett lättförståeligt sätt. Du förväntas bidra till en kultur som präglas av öppenhet, tillit, samarbete och helhetssyn.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
