Controller Till Alten | Göteborg
Experis AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du bli en viktig del av en stor ekonomifunktion på ett av Europas ledande konsultbolag? Då har vi tjänsten för dig. Vi på ALTEN söker efter en controller till vårt huvudkontor i Göteborg. Läs mer och ansökan nedan.
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 58 000 anställda i över 30 länder. Våra ingenjörer genomför komplexa och högst tekniska projekt genom hela värdekedjan för de mest prestigefyllda företagen inom alla sektorer, såsom Automotive, Telecom, Industry, Energy, Aerospace & Defence och Life Science. I Sverige är vi över 800 engagerade medarbetare med kontor i 9 städer - från Malmö i söder till Skellefteå i norr. För 6:e året i rad har ALTEN utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen 2026, ett pris till arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Om rollen
I rollen blir du en del av ALTEN Sverige, som i dagsläget består av 800 medarbetare på 9 orter. Du blir det senaste tillskottet till vår ekonomiavdelning som i dagsläget utgörs av ca 40 personer inom Redovisning, Projekthantering, Controlling, Lön, HR och Inköp.
Du blir en del av ett kunnigt och stöttande team och arbetar nära verksamheten, där du bidrar till ALTENs finansiella stabilitet och tillväxt. Teamet består av 5 personer i Göteborg och 3 personer i Spanien.
I rollen som Controller får du en nyckelposition där du stöttar våra divisionsdirektörer med tillförlitliga finansiella insikter, tydlig rapportering och ett nära samarbete med våra operativa team. Du säkerställer att siffrorna speglar verkligheten och ger verksamheten det beslutsunderlag som krävs för att driva utvecklingen framåt.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Hantera månadsrapportering och ge tydliga förklaringar bakom siffrorna
Vara huvudkontakt för finansiella frågor inom divisionen
Stödja chefer med budgetuppföljning, prognoser och finansiella analyser
Identifiera risker, möjligheter och områden som underpresterar, exempelvis prognossäkerhet, projektmarginaler och icke-debiterbara kostnader
Förbereda ledningspresentationer och skapa tydliga visualiseringar som gör insikter begripliga
Arbeta nära HR, Inköp, Redovisning och Kundreskontra för att säkerställa smidiga finansiella processer
Använda ALTENs operativa verktyg och bidra till kontinuerlig förbättring av våra finansiella arbetsflöden.
I denna roll är du placerad på vårt härliga kontor i Göteborg och rapporterar till Controlling Manager. Rollen är tidsbegränsad fram till våren 2027.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi och minst två års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna med fokus på controlling. Du har mycket goda kunskaper i Excel och en god systemvana. Erfarenhet av Unit4, Power BI eller andra Business Intelligence-verktyg är meriterande. Rollen kräver mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Svenska är ett plus men inget krav.
Du har en stark kommunikativ och pedagogisk förmåga och kan förklara finansiella frågor på ett tydligt och begripligt sätt. Vidare är du strukturerad, noggrann och analytisk, med god förståelse för operativa processer inom ekonomi, HR, inköp, redovisning och fakturering.
Som person är du ansvarstagande, tar naturligt ägarskap i ditt arbete och har lätt för att ta initiativ och driva frågor inom ditt område.
Varför ska du välja ALTEN?
Som ett av Europas ledande konsultbolag som dessutom växer kan vi erbjuda dig en föränderlig och dynamisk arbetsmiljö. Hos oss finns möjlighet att göra intern karriär inom vår ekonomiavdelning, både mellan olika avdelningar men även mot ledarskapshållet, vilket vi gärna ser att du har ett intresse av. Eftersom vi är ett internationellt bolag finns även möjligheten att utvecklas och göra karriär internationellt. Vi har flertalet förmåner såsom friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning samt en trevlig arbetsmiljö i nya lokaler i centrala Göteborg.
Ansökan
I denna tjänst samarbetar ALTEN med Jefferson Wells. Du söker tjänsten genom att registrera din CV på vår hemsida och söka tjänsten genom länken nedan. Vi kan tyvärr inte hantera CV via mail utan endast via hemsidan. Sista ansökningsdag är 29/3.
Om du har frågor kring tjänsten vänligen kontakta rekryteringskonsult Maria Svedberg på 079-0763749 alternativt maria.svedberg@jeffersonwells.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Kämpegatan 10 (visa karta
)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
Alten Sweden Kontakt
Contact
Maria Svedberg Maria.Svedberg@jeffersonwells.se +46790763749 Jobbnummer
9785650