Controller, Stockholm
2025-11-06
eller i hela Sverige
Just nu söker vi på Poolia en controller till vår kund - för ett långt konsultuppdrag -med placering i Stockholm.
Uppdraget är ett konsultuppdrag och du kommer att bli visstidsanställd hos Poolia och hyras ut till kunden. Du kommer att ingå i ett team om ca åtta personer.
Tjänst: 100% konsultuppdrag (EJ underkonsult)
Period: Jan 2026 - dec 2026
Placering: Stockholm på plats på kontoret
Resor förekommer inom Sverige
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Revision vid månadsbokslut
• Bokslut
• Analys
• Internkontroller
• Godkännande av AP fakturor
• Övriga förekommande arbetsuppgifter
Krav av erfarenhet gällande system:
• General Ledger
• Power BI
• Dynamics
Vem är du?
En engagerad och nyfiken person med eftergymnasial utbildning inom ekonomi - kanske har du redan hunnit samla på dig några års erfarenhet som controller eller ekonom och vill nu ta nästa steg.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet från hotellbranschen. Du förstår hur verksamheten fungerar, har känsla för både siffror och gästupplevelse, och vet hur ekonomi och service hänger ihop i vardagen.
Du trivs i mötet med människor, delar gärna med dig av dina kunskaper och tycker att lärande ska vara roligt. Din sociala kompetens och nyfikenhet gör att du snabbt hittar din plats i nya sammanhang och bidrar till en positiv laganda.
Hos oss får du chansen att växa, utvecklas och vara med på en spännande resa där din kompetens verkligen gör skillnad.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension etc.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ersättning

Fast l?n
