Controller med inriktning mot bildning

Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1300 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Under 2025 har kommunen blivit utsedd till årets kvalitetskommun och superkommun. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Mörbylånga kommun erbjuder ett utmanande och intressant arbete med att i huvudsak utgöra kvalificerat stöd till bildningsnämndens ansvarsområde. Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola samt kultur, bibliotek och fritidsgårdar. Gymnasieskola och vuxenutbildning köps från Kalmarsunds gymnasieförbund.
Ditt uppdrag omfattar främst:
• ansvara för, leda och stöda verksamhetsområdets budget-, prognos-, uppföljnings- och analysarbete med därtill hörande redovisning och bokslutsarbete,
• sammanhålla verksamhetsområdets målstyrning och interna kontroll,
• bereda, rapportera och föredra ärenden till ledningen och bildningsnämnden,
• delta i eller leda utvecklingsprojekt och utredningsuppdrag inom ekonomifunktionen,
• delta i övriga förekommande uppgifter som ingår i ekonomienhetens uppdrag.
Du ingår i ett team och samverkan sker dagligen med kollegor på ekonomi- och inköpsenheten och i verksamhetsområdet, då främst med skolchefen, rektorer, kultur- och fritidschefen men även andra verksamhetsansvariga inom verksamhetsområde bildning. Du utgör ett naturligt bollplank som sakkunnig inom ditt ansvarsområde. Du bidrar till en gemenskap där vi skickliggör varandra och där vi tar ansvar för att stötta och stärka varandra i omställning och ständig utveckling. Enheten leds av ekonomichefen och består av 11 medarbetare inom ekonomi och inköp.
Nuvarande controller ska vara tjänstledig för studier på 50% och kommer övrig tid att finnas tillgänglig som stöd men har även andra arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig med väl dokumenterade kunskaper och flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i liknande roll. Du är en kommunikativ person med relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har god IT-vana och är skicklig användare av Officepaketet. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper vad avser personalekonomi och att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Har du även erfarenhet av att arbeta med skolverksamhet, resursfördelningsmodeller och av kvalificerat nyttjande av Visma Public, QlikSense, Planacy och Stratsys ses det som meriterande.
Som person tar du egna initiativ, är nyfiken och noggrann och värderar kvalitet högt i ditt arbete. Du har stor ansvars- och servicekänsla, är lösningsfokuserad och kan prioritera dina arbetsuppgifter. Att vara analytisk och ha en god samarbetsförmåga är också egenskaper vi värdesätter. Du har ett konsultativt arbetssätt samt förmedlar och informerar om ekonomiska underlag på ett tydligt och förenklat sätt samt arbetar med ständiga förbättringar i våra ekonomiska processer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du den vi söker? Då välkomnar vi dig till vårt gäng, där vi ger och tar för att tillsammans lösa våra uppgifter på bästa sätt.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
