Controller, Ekonomistaben
Region Västerbotten, Ekonomistab Västerbotten / Controllerjobb / Umeå Visa alla controllerjobb i Umeå
2025-09-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Ekonomistab Västerbotten i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Ekonomistaben är en del av Regionstyrelsens staber, och medarbetarna är underställda ekonomidirektören för Region Västerbotten. Just nu söker ekonomistaben två controller till vikariat med valfri placeringsort i Umeå, Skellefteå eller Lycksele.
Du kommer att tillhöra enheten Controllerstöd HSF, där du aktivt deltar i utvecklingen av controllers arbetssätt och processer. Genom ditt arbete får du möjlighet att bidra till att förbättra regionens ekonomi. Viss del av arbetstiden kan utföras på distans.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som controller hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Du ingår i Ekonomistaben enhet för verksamhetsstöd där du tar ett gemensamt ansvar för att arbeta med ett ständigt förbättrings och utvecklingsarbete. Som controller är din huvuduppgift att utifrån ditt ekonomiska perspektiv ge både ledningsstöd och praktiskt stöd till verksamhetens chefer. Det innebär bland annat att driva och säkerställa kvalitet i redovisning, uppföljning, analys, stödja i löpande rapportering och ta fram nyckeltal och verksamhetsstatistik som en del i beslutsunderlagen.
Du är även en viktig diskussionspartner för verksamhet i löpande frågor för att säkra och utveckla ekonomistyrningKvalifikationer
Vi söker dig som är civilekonom eller har annan relevant universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot ekonomi, redovisning, projekthantering. Meriterande är erfarenhet inom offentligverksamhet. Du är nytänkande, analytisk och vill driva utvecklingsarbete. Du är en drivkraft och ett stöd för verksamheter och andra stödfunktioner i deras arbete. Förmåga att såväl skriftligt som muntligt kommunicera och pedagogiskt förmedla information och budskap är en viktig del av rollen som vi värdesätter högt.
Du har mycket goda kunskaper inom MS Office program och erfarenhet av att arbeta med beslutsstödsystem.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Ekonomistab Västerbotten Kontakt
Enhetschef
Ulla Edin ulla.edin@regionvasterbotten.se 090-7853307 Jobbnummer
9515394