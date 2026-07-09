Controller/Ekonom
Svenljunga kommun, Ekonomienheten / Företagsekonomjobb / Svenljunga Visa alla företagsekonomjobb i Svenljunga
2026-07-09
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I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
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Är du redo för en spännande utmaning? Vi söker en engagerad Controller/Ekonom till vår ekonomienhet.
Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla ekonomistyrningen i kommunen, fungera som intern service inom ekonomiområdet samt ansvara för upphandling. Nu söker vi dig som vill vara med och bidra till vår gemensamma kvalité och utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som vår nya Controller/Ekonom får du ett brett och varierande arbete. Den största delen avser att vara ett kvalificerat och konsultativt stöd till Socialförvaltningen, där du bidrar till att förvaltningens ekonomiska resurser används på bästa sätt. Du kommer att:
• Stödja förvaltningen med utveckling, budgetering, uppföljning, analys, rapportering och en del löpande bokföring.
• Delta i politiska sammanträden och föredra ekonomiska frågor.
• Delta i utvecklingen av ekonomiska rapporterings- och analysverktyg tillsammans med kollegor.
Ett naturligt inslag är att du bidrar till vår strävan att kontinuerligt förbättra och effektivisera våra arbetssätt. Vi värdesätter nya idéer!
I ett led att öka kvalitetssäkringen på enheten arbetar vi med att vara backup för varandra och hjälper varandra när det behövs.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som Controller/Ekonom och som har en relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du har gedigen kunskap inom budgetprocesser, ekonomisk analys och uppföljning. Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande, men inget krav.
Med din kunskap kan du coacha och ge stöd till chefer på ett sätt som stärker både deras ekonomiska kompetens och förvaltningens resultat. Erfarenhet av ekonomisystemet Visma (för stora organisationer) och Hypergene är meriterande.
Som person har du följande egenskaper:
• En generell nyfikenhet på nya tekniska lösningar.
• Trivs med att ta ansvar och har en förmåga att utveckla processer.
• Strukturerad och effektiv och behåller lugnet i utmanande situationer.
• Tänker strategiskt, analytiskt och lösningsorienterat.
• Uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vi värdesätter dig som har en god förmåga att bygga relationer och som kan inspirera och utmana chefer i deras ekonomiska arbete.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en roll med stor variation och ansvar, samtidigt som du arbetar i ett team med stöttande kollegor. Vi erbjuder bland annat flextid, tillämpar individuell lönesättning och friskvårdsersättning.
Ansök nu och bli en del av vårt engagerade team!
Vi avser att genomföra intervjuer löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Information om löneintervall för aktuell tjänst hittar du på Svenljunga kommuns hemsida https://www.svenljunga.se/naringsliv--arbete/att-jobba-hos-oss
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga Kommun
(org.nr 212000-1512)
512 80 SVENLJUNGA Arbetsplats
Svenljunga kommun, Ekonomienheten Kontakt
Ekonomichef
Salman Chalhoub salman.chalhoub@svenljunga.se +4632518318 Jobbnummer
9998043