Controller
Region Jönköpings län / Controllerjobb / Jönköping Visa alla controllerjobb i Jönköping
2025-12-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Psykiati, rehabilitering och diagnostik verksamhetsstöd
Vill du arbeta med att bidra till god intern styrning och analys? Vi söker nu en controller till vår enhet. Hos oss får du möjligheten att utvecklas i en bred och ansvarsfull roll där dina idéer och tankar värdesätts stort.
Rollen som controller
I rollen som controller har du en viktig funktion i att stödja verksamheten i frågor som rör ekonomistyrning samt uppföljning av produktivitet, tillgänglighet och svarstider. Din placering är i Jönköping, men då verksamheten finns i hela länet ingår resor i tjänsten. Du är ett kvalificerat stöd till ledningen för en eller flera verksamheter och bidrar aktivt till att stärka den ekonomiska styrningen, utveckla verksamheten och ta fram hållbara beslutsunderlag. Arbetet omfattar bland annat budget- och prognosarbete, uppföljning, analys och kalkylering, liksom förbättrings- och förändringsarbete inom ekonomi, styrning och verksamhetsutveckling.
Rollen präglas av ett nära samarbete med verksamheten och kombinerar analys, rådgivning och god verksamhetsförståelse. Du fungerar som en länk mellan ekonomi, strategi och den operativa vardagen. Det här är en roll som sträcker sig bortom siffror och system - hos oss får du möjlighet att använda din ekonomikompetens för att göra verklig skillnad och bidra till en ännu bättre och mer hållbar sjukvård.
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse och vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
Din blivande arbetsplats
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik är ett av tre medicinska områden med verksamhet på länets tre sjukhus och flertalet vårdcentraler. Verksamheten består av cirka 2 000 medarbetare och innefattar fyra psykiatriska kliniker, rehabiliteringsmedicinska kliniken, rehabiliteringscentrum, habiliteringscentrum, röntgen, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi.
Du blir en del av ett team bestående av ytterligare fyra controllers och ekonomichef. Vi sitter lokaliserade på Batterigatan på asecsområdet i Jönköping. Möjlighet till att utgå ifrån Värnamo eller Eksjö finns. Här blir du en del av en välkomnande arbetsgrupp som lägger vikt i att ha roligt tillsammans. Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomi. Vi ser positivt på om du har
• erfarenhet från liknande roller
• erfarenhet från ekonomisystemet Raindance och vårdstatistiksystemet Cosmic
• goda kunskaper av officepaketet
• intresse för vårdstatistik och produktion eller förbättringsarbete
• B-körkort eftersom resor inom länet förekommer
För att trivas i rollen ser vi att du är en lagspelare som samarbetar väl med andra och har ett strategiskt förhållningssätt. Du tar ansvar för ditt arbete, är mål- och resultatinriktad och har ett starkt engagemang för att arbeta nära verksamheten och bidra till dess utveckling. Du har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras och är lyhörd i ditt arbetssätt. Med fokus på att leverera värde strävar du efter lösningar som gärna får vara både effektiva och innovativa. Du har också förmågan att se helheten, förstå din roll i ett större sammanhang och agera med verksamhetens bästa i åtanke vid beslut och prioriteringar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Här blir du en del av en stabil arbetsgrupp med mycket kunskap och erfarenhet. Vi tror att man gör sitt bästa jobb när man trivs. Därför erbjuder vi en arbetsplats med mycket skratt, omtanke om varandra och respekt för balansen mellan jobb och privatliv.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta ekonomichef Jonas Källvant, 010-242 23 28.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 18 januari 2026. Urval kan komma att ske löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1268/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659766