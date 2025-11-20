Controller
Controllerenheten, Medicinsk vård, Region Jönköpings län, Jönköping
Rollen som controller
Som controller inom Medicinsk vård, Region Jönköpings län, kommer du att befinna dig mitt i korsningen mellan ekonomi och livsviktiga sjukvårdsverksamheter. Du blir ett kvalificerat stöd till ledningarna för ett antal kliniker i ekonomiska frågor och du blir en central aktör i arbetet med att stärka den ekonomiska styrningen, utveckla verksamheterna och skapa hållbara beslutsunderlag. Du arbetar med budget, prognoser, uppföljning, kalkylering och analys såväl som förbättrings- och förändringsarbete inom ekonomi, styrning och verksamhetsutveckling.
Rollen kombinerar analytiskt arbete, rådgivning och verksamhetsförståelse, och du fungerar som en brygga mellan ekonomi, strategi och verksamhetens vardag. Det innebär att jobbet är så mycket mer än ekonomisystem och Excel. Här får du möjlighet att som ekonom bidra på riktigt till en ännu mer välfungerande sjukvård för alla.
Tjänsten har sin placering i Jönköping och är en tidsbegränsad heltidsanställning på cirka ett år. Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna i januari eller februari 2026.
Din blivande arbetsplats
Medicinsk vård är ett av Region Jönköpings läns medicinska verksamhetsområden. Våra verksamheter finns i huvudsak på länets tre sjukhus och omfattar akutsjukvård, ambulanssjukvård, barnsjukvård, barnhälsovård, hudsjukvård, infektion, medicin och geriatrik. Inom verksamhetsområdet arbetar ungefär 2 200 personer och budgeten är cirka 3,2 miljarder kronor.
Ekonomifunktionen inom Medicinsk vård består av fem controllers och en ekonomichef. Vi är måna om att ge ett professionellt stöd till de chefer som vi samarbetar med. Precis som vårdverksamheterna finns vi därför vid de tre sjukhusen i länet, samtidigt som vi har en tät kontakt oss emellan och med HR-funktionen. Vi har ett öppet klimat inom vår ekonomigrupp och vi ställer upp för varandra. Inga frågor är dumma, vi hjälps åt och det är prestigelöst.
Läs mer om Medicinsk vård: Medicinsk vård, Region Jönköpings län
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ekonomi, eller motsvarande utbildning. Vi ser gärna att du nyligen har tagit examen. Du har goda kunskaper i Excel. Eftersom resor inom länet förekommer är B-körkort ett krav.
För att du ska trivas hos oss är du en lagspelare som arbetar bra tillsammans med andra och har förmåga att tänka strategiskt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är mål- och resultatorienterad. Du drivs av att arbeta nära verksamheten och att bidra till dess utveckling, och när omständigheterna förändras anpassar du dig smidigt. Du är lyhörd och anstränger dig för att leverera lösningar, som gärna får vara innovativa. Du är även bra på att förklara ekonomiska samband på ett tydligt och förtroendeskapande sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett uppdrag som kännetecknas av delaktighet, kvalitet och förbättringsanda, och där du arbetar i team tillsammans med controllers, ekonomichef och verksamhetsledningar. Vi erbjuder också en mycket stabil arbetsgivare i form av Region Jönköpings län, en god balans mellan arbete och fritid samt flexibla arbetssätt.
Som medarbetare inom Region Jönköpings län får du även tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Håkan Stridsberg, ekonomichef inom Medicinsk vård, 070-695 20 60, hakan.stridsberg@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 14 december 2025.
Intervjuer är planerade till den 18 och 19 december 2025 och den 7 januari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Fast lön. Kollektivavtal finns.
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
