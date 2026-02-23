Control Systems Engineer till flyg!
2026-02-23
Vill du vara med och styra framtidens flygfarkoster? Vi söker en Control Systems Engineer som vill arbeta med styr- och reglerteknik i avancerade flygsystem. Sök tjänsten redan idag!Publiceringsdatum2026-02-23Profil
För oss är personlighet minst lika viktig som erfarenhet. Du gillar att samarbeta, bidrar till en bra stämning i teamet och tar gärna ansvar för ditt eget arbete. Eftersom vi jobbar med ny och avancerad teknik behöver du vara nyfiken, driven och inte rädd för att sätta dig in i nya områden. Har du dessutom ett stort teknikintresse - gärna kopplat till UAV:er - och en vilja att hela tiden lära dig nytt, kommer du att trivas bra hos oss.
Skallkrav
YH/Högskole/Civilsingenjörsexamen i automation, mekatronik, regler- och styrteknik eller liknande
Arbetserfarenhet av styrsystem, exempelvis som Mechatronics engineer, Automationsingenjör, Systemingenjör eller liknande.
Erfarenhet av kravhantering och certifiering.
Svenska & engelska, flytande i tal & skrift.
Svensk medborgarskap
Meriterande
Jobbat med Closed loop.
Erfarenhet inom Försvarsmakten.
Erfarenhet/kunskap om flyg/ drönare eller annan typ av flygfarkost.
Om Rollen
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla framtidens flygfarkoster. Teamet tar fram och vidareutvecklar demonstratorer för att testa nya tekniska koncept, systemarkitekturer och lösningar i realistiska miljöer. Du kommer att arbeta i utvecklingsprojekt där nästa generations flygsystem och flygfarkoster utvecklas från grunden.
Teamet växer för att möta behovet av snabb utveckling, test och utvärdering av nya idéer och teknologier. Rollen innebär hands-on arbete med avancerad teknik i kombination med kravhantering, teknisk dokumentation, analys och omvärldsbevakning. Arbetet sker i nära samarbete mellan olika kompetenser med fokus på att ta fram innovativa, säkra och tillförlitliga system för framtida plattformar.
Som Control Systems Engineer blir du en del av tvärdisciplinära utvecklingsprojekt där du får arbeta med styr- och reglerteknik i avancerade flygsystem. Tillsammans med kollegor inom mekanik, elektronik och mjukvara är du med och utvecklar stabila, säkra och högpresterande system för autonoma flygfarkoster. Rollen passar dig som vill växa inom området och arbeta nära tekniken i säkerhetskritiska projekt.
I rollen kan du komma att arbeta med:
Utveckling och anpassning av regleralgoritmer för autonoma flygplan och UAV:er, till exempel autopilot- och stabiliseringsfunktioner
Samarbete kring integration av mekanik, hydraulik, sensorer och elektronik
Modellering och simulering av flygdynamik och styrsystem
Verifiering, test och dokumentation för flight- och mission-critical system
Hos oss får du möjlighet att utvecklas steg för steg i rollen, med arbetsuppgifter som anpassas efter din erfarenhet, kunskap och intresse. Du blir en del av arbetet med nästa generations flygplattformar, och resor kan förekomma vid intresse och lämplighet.Anställningsvillkor
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför att genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
För att söka tjänsten skickar du in CV på svenska och personligt brev via länken. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Vid frågor kan du kontakta rebecca.anderson@framtiden.com
. Urvalsprocessen sker genom telefonintervju, personlighet- och logiktest, intervju och intervju på SAAB.
Start: Enligt överenskommelser/våren 2026.
Omfattning: Heltid, tillsv.
Arbetstid: Kontorstider 8-17, flex med möjlighet för hemarbete.
Ort: Linköping, Tannefors.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Om företaget
Saab Aeronautics är en ledande leverantör av flygplanssystem och supportlösningar för både civil och militär luftfart. Här bedrivs forskning, utveckling och produktion av innovativa flygsystem. Du får arbeta i en kreativ miljö med möjlighet till långsiktig karriär, kontinuerligt lärande och personlig utveckling. Medarbetarna är Saabs största tillgång, och företaget erbjuder förutsättningar att växa i olika faser av livet.
Om Framtiden AB
Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. För denna tjänst kommer du under inledande 12 mån vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos SAAB. Så ansöker du
