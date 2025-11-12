Contract Manager
Contract Manager, Stockholm
Bli en nyckelspelare i vårt internationella affärsteam hos TEKsystems. Nu söker vi en driven och affärsskarp Contract Manager som vill ta ansvar för kontraktshantering och förhandlingar i en dynamisk global miljö. Här får du arbeta nära både ledning och säljorganisation, och spela en central roll i att säkra affärernas kvalitet, efterlevnad och lönsamhet.
TEKsystems är en ledande global leverantör av IT-konsulttjänster och specialanpassade team med över 100 kontor i Nordamerika, Europa och Asien. Vi är partners i transformation och hjälper kunder att aktivera idéer och lösningar för att dra nytta av en ny värld av möjligheter. Idag är vi över 80 000 personer som arbetar med mer än 6 000 kunder över hela världen. Vi levererar konkreta affärsresultat och skapar positiva avtryck i samhällen världen över. TEKsystems är ett bolag i Allegis Group.
Som Contract Manager blir du företagets expert och rådgivare inom kontraktshantering och avtalsrätt. Du leder kontraktsgranskning och förhandlingar inom flera europeiska enheter (bl.a. Sverige, Storbritannien, Irland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Schweiz och Spanien). Du ansvarar för att säkerställa att våra avtal uppfyller juridiska krav, affärsmål och interna riskriktlinjer - samtidigt som du skapar effektiva lösningar som stödjer affären.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Granskning och analys av avtal - säkerställa efterlevnad av juridiska och affärsmässiga villkor i olika europeiska länder.
• Förhandlingar och avtalsutformning - leda förhandlingar för kundavtal, ramavtal, sekretessavtal, dataskyddsavtal och arbetsordrar (SOW/WO).
• Strategisk rådgivning - fungera som expertstöd till sälj- och affärsteam i kontraktsfrågor och riskbedömningar.
• Beslutsfattande - fatta välgrundade beslut kring avtalsvillkor och risknivåer i linje med företagets policys.
• SLA- och ärendehantering - prioritera, planera och leverera inom fastställda tidsramar.
• Tvärfunktionellt samarbete - arbeta nära juridik, risk, compliance, ESG, exportkontroll, kommersiella team och ledningsgrupp.
• Kompetensutveckling - hålla dig uppdaterad kring juridik, teknik och trender inom kontraktshantering.
• Affärsjuridik - hantera tidiga tvister och koordinera med Corporate Legal vid behov.
• Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Juristexamen eller motsvarande erfarenhet inom avtalsrätt/juridik.
• 2-3 års erfarenhet av kontraktsgranskning och förhandling, gärna i en internationell miljö.
• Förmåga att driva och slutföra komplexa förhandlingar med seniora motparter.
• God förståelse för affärs- och riskhantering.
• Självständig, strukturerad och lösningsorienterad med stark kommunikationsförmåga.
Meriterande: Legal Practice Course (LPC) eller motsvarande internationell kvalificering.
Varför du ska arbeta hos TEKsystems?
Hos oss blir du en del av ett engagerat och globalt team där juridik och affär går hand i hand. Du får frihet under ansvar, möjlighet att påverka internationella affärer - och arbeta i en kultur som präglas av samarbete, utveckling och professionalism.
Hos TEKsystems kommer du att ingå i en dynamisk, tillväxtorienterad miljö där ambition och innovation värdesätts. Vi erbjuder konkurrenskraftig ersättning, stödjande kollegor och möjligheter att avancera i en global organisation som prioriterar din karriärutveckling.
Denna rekrytering hanteras av Dreamwork / Poolia för TEKsystems räkning. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i Stockholm eller London. Tillträde till tjänsten är enligt överenskommelse. Vänligen bifoga CV och personligt brev. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande så sök gärna tjänsten så snart som möjligt.
Vill du veta mer om tjänsten och TEKsystems är du välkommen att kontakta Christina Martinsson, ansvarig rekryterare på Dreamwork, 0735-180904 eller christina.martinsson@dreamwork.se
