Continuous Improvement Leader
Möjligheten
Vi söker en strukturerad och driven Continuous Improvement Leader (CIL) till HV Breakers-fabriken. I denna roll blir du ansvarig för att driva och vidareutveckla CIL-processen för designorganisationen. Du arbetar nära den koordinerande CIL-funktionen och samarbetar med flera delar av organisationen för att säkerställa att förbättringsinitiativ implementeras, förankras och ger långsiktigt hållbara resultat.
Rollen passar dig som vill kombinera förbättringsarbete, analys och ledarskap i en verksamhet med hög teknisk komplexitet.
"Om du söker en roll där du får koordinera och leda förbättringsprojekt med bred samverkan mellan funktioner och människor i organisationen, är detta en perfekt möjlighet."
• Sara Lingegård, Project Engineering Manager, HV Breakers
Hur du kommer att påverka
Äga och driva förbättrings- och effektiviseringsinitiativ inom HV Breakers Design
Formera, koordinera och leda CIL-projekt tvärfunktionellt
Säkerställa uppföljning och kvantifiering av resultat inom kvalitet, leverans, kostnad, säkerhet och hållbarhet
Driva standardisering, strukturerad problemlösning och erfarenhetsåterföring
Stötta och coacha team för att etablera en stark kultur av kontinuerliga förbättringar samt tillämpa Lean-principer och Six Sigma-metodik i praktiken
Planera och facilitera förbättringsworkshops och utvecklingsaktiviteter
Skapa dig en bred förståelse för olika funktioner och ansvar inom HV Breakers-verksamheten
Din Bakgrund
Högskoleutbildning inom ett tekniskt eller ingenjörsrelaterat område, exempelvis industriell ekonomi, maskinteknik, elektroteknik, produktionsteknik eller kvalitetsteknik eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Praktisk kunskap om Lean- och Six Sigma-metoder
Erfarenhet av förbättringsarbete, förändringsledning eller projektarbete är meriterande
God kommunikativ förmåga och vana att samverka med olika delar av organisationen
Du är en strukturerat, analytiskt och lösningsorienterad person
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibel arbetstid
Hälso- och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
Mentor som stöd under introduktionsfasen
Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
Mångfaldigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
Extra ersättning för föräldraledighet
Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner
Mer om oss
Skicka in din ansökan redan idag - vi behandlar ansökningarna löpande. Välkommen att forma framtiden tillsammans med oss!
Rekryterande chef Alexander Tengzelius, alexander.tengzelius@hitachienergy.com
kommer att kunna svara på dina frågor angående tjänsten. Övriga frågor ställs till Talent Acquisition Partner Antra Volujevica, antra.volujevica@hitachienergy.com
Fackliga representanter: Sveriges Ingenjörer Philip Bengtsson +46 107 38 25 17, Unionen: Michael
Fosselius +46 107 38 46 19, Ledarna: Frank Hollstedt +46 10 7387043. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika
9876685