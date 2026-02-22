Continuos Improvement Manager
Om Carla
Carla accelererar omställningen till hållbar mobilitet genom att erbjuda det enklaste, tryggaste och mest kundvänliga sättet att köpa och sälja elbilar online. På bara några år har vi blivit Sveriges näst största aktör inom begagnade elbilar, med målet att nå 2 miljarder i omsättning 2025 - med lönsamhet och fortsatt branschens nöjdaste kunder.
Vår affär bygger på fyra starka delar:
Sourcing av bilar, från både privatpersoner och globala partners (leasings- och finansbolag, OEM:er).
Transporter över hela Sverige, utförda av vårt eget chaufförsteam.
Egen produktionsanläggning i Kungsängen, där 60+ specialister iordningställer bilar i toppskick - alltifrån rekond till högvoltsteknik.
Försäljning via Carla.se, där 30 % av kunderna köper direkt online eller via vårt säljteam.
Bakom oss står några av Nordens mest meriterade investerare - Verdane, Bonnier Capital, Luminar Ventures, Inbox Capital och Philian - och vi bygger Carla på tre grundpelare: kundnöjdhet, effektiva fysiska processer och egenutvecklade digitala system.
Continuos Improvement Manager
Carla växer snabbt och vi söker nu en Continuos Improvement Manager till vår Produktion i Kungsängen. Du blir en nyckelperson som säkerställer att våra processer i produktionen fungerar varje dag i realtid. Här får du vara navet mellan ledning, linjechefer och produktion, och se till att våra bilar lämnar verkstaden i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Du är den som fångar upp verkligheten i produktionen, översätter den till fungerande processer och driver igenom förbättringar tillsammans med våra linjechefer.
Ansvarsområden:
I. Äga, utveckla och implementera produktionsprocesser
Säkerställa att produktionsflöden är tydliga, effektiva och enkla att följa
Dokumentera, förvalta och förbättra processer inom alla våra olika stationer: biltest, car admin, verkstad och lackering, rekond, foto & annonsproducering och slutligen leveranskontroll
Introducera och införa nya arbetssätt med alla kollegor och linjechefer
Vara hands-on i implementationer av projekt och nya arbetssätt: coacha teamet, visa arbetsmoment och anpassa komplexa flöden efter verkliga förutsättningar
II: Avvikelsehantering och kvalitetssäkring
Vara närvarande i produktionen dagligen för att identifiera och åtgärda problem/flaskhalsar i realtid
Upptäcka och driva åtgärder för kvalitetsbrister och processavvikelser
Säkerställa att rutiner och processer följs i hela produktionskedjan
Genomföra regelbundna uppföljningar och avvikelsekontroller med linjechefer
III: Ständiga förbättringar och utveckling av våra arbetssätt
Driva förbättringsinitiativ som minskar kostnader och ledtider men som ökar kvalitet
Föra in nya arbetssätt, idéer och best practices från industri, verkstad och produktion
Jobba proaktivt för att skapa en modern, stabil och skalbar produktionsmiljö
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs att jobba nära den operativa verksamheten
Har minst 5 års erfarenhet från bilhandel, produktion, verkstad, logistik, industri eller operations från dynamiska miljöer
Kan samarbeta och kommunicera med alla typer av roller
Ser både detaljer och helhet och förstår vad som krävs för att leverera kvalitet varje dag
Är trygg, tydlig och gillar att driva saker i mål
Har ett analytiskt tänkande, gillar siffror och gärna vana av Excel/Sheets - men brinner mer för att vara en hands-on do:er snarare än en analytiker
Vad vi erbjuder
Detta är en fantastisk möjlighet att bidra till ett företag med hållbarhet som kärna, där du får vara med och driva förbättringar i en verksamhet i snabb tillväxt. Du får en operativ roll med enorm påverkan - ditt arbete märks i varje bil som lämnar anläggningen. Kort och gott: du får bygga framtidens produktionsmiljö för elbilsmarknaden.
Vi erbjuder:
En roll med utvecklingspotential där du får växa inom Carla
Möjlighet att arbeta nära erfarna kollegor och lära av en verklig tillväxtresa
En arbetsmiljö där vi tror på balans mellan arbete och fritid för långsiktigt hållbar prestation
En inkluderande arbetsplats som värdesätter mångfald
Omfattning: Heltid start: ASAP
Plats: Kungsängen
Vi är snabba, både när det gäller billeveranser och rekryteringar- så ansök idag!
