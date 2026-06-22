Content Creater - TikTok
Omami Eklanda AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-06-22
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Är du besatt av TikTok och älskar mat?
Ômami söker en kreativ content creator som vill ta vårt TikTok-konto till nästa nivå — och ha kul på vägen.Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Ômami är ett växande koncept inom asiatisk streetfood som har tagit den svenska restaurangscenen med storm. Vi kombinerar genuina smaker med en modern twist och har etablerat oss som ett självklart val för matälskare i hela Göteborg — med restauranger på Centralstationen, Linnégatan och i Johanneberg. Utanför Göteborg finns vi i Borås, Varberg och Ulricehamn.
Nu är det dags att ta det vi gör i köket och förvandla det till content som folk faktiskt stannar upp och tittar på. Det är där du kommer in.
Rollen
Som ansvarig för Ômamis TikTok är du den som förvandlar vår vardag bakom disken till engagerande, autentiskt content. Du har koll på trender, förstår vad som funkar på plattformen och vet hur man berättar en historia på 15 sekunder. Du jobbar nära oss i restaurangerna, fångar ögonblicken och ger Ômami en röst i flödet.
Det viktigaste är inte att du har en dyr kamera — det är att du har ett öga för det äkta och en känsla för vad som gör folk hungriga, nyfikna eller glada.
Ansvarsområden
Planera, filma och redigera TikTok-videos som speglar Ômamis varumärke och känsla
Hålla koll på trender och anpassa dem till vårt koncept och vår meny
Publicera och följa upp content med fokus på engagemang och räckvidd
Samarbeta med teamet på plats för att hitta historier, bakom kulisserna-stunder och produktmoment
Bidra med idéer och ta initiativ — vi vill ha din kreativitet, inte bara din exekvering
Vi tror att du
Tillbringar en oresonlig mängd tid på TikTok och kan förklara exakt varför en video gick viralt
Är bekväm framför och bakom kameran — du behöver inte vara influencer, men du ska inte vara rädd för att synas
Kan redigera snabbt och träffsäkert, gärna i CapCut eller liknande
Har ett genuint intresse för mat och matkultur — ännu bättre om du gillar asiatiska smaker
Är självgående och kan leverera content utan att någon behöver hålla i handen
Bor i Göteborg och har körkort för att enkelt ta dig mellan våra restauranger
Vad kan Ômami erbjuda dig?
Hos oss får du en kreativ lekplats med riktigt gott råmaterial — vacker mat, ett passionerat team och 6 unika restaurangmiljöer att jobba i. Vi är ett företag i stark tillväxt med höga ambitioner, och vi vill att vårt TikTok-konto ska spegla det.
Du får stor frihet att forma hur vi syns på plattformen och din röst tas på allvar. Vi arbetar i ett högt tempo men har alltid nära till skratt och en god stämning i teamet — och ja, du kommer äta väldigt bra.t
Då rollen och TikTok är nytt för oss, så är rollen och upplägget mycket formbart.
Omami är ett växande koncept inom asiatisk streetfood, och vi tar den svenska restaurangscenen med storm! Med en grundfilosofi som kombinerar genuina smaker med en modern twist har vi redan etablerat en stark bas för take-out och leverans, vilket gör oss till ett naturligt val för både hemmakvällar och restaurangupplevelser. Vårt mål? Att göra Omami till en självklar destination för alla foodies där ute! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omami Eklanda AB
(org.nr 559488-8876)
412 61 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omami Group Jobbnummer
9972627