Containerlossare - deltid

Externia Bygg & Bemanning AB / Lagerjobb / Norrköping
2026-02-25


Vi behöver stärka upp vårt team tillfälligt och söker dig som vill ha ett fysiskt aktivt jobb, trivs i ett högt tempo och uppskattar att arbeta tillsammans med ett engagerat team!
Vad innebär jobbet?
Lossning och sortering av containrar - ett jobb där styrka och uthållighet behövs varje dag
Lyft och hantering av varor - kräver noggrannhet och effektivitet
Aktivt samarbete för att hålla arbetsflödet igång
Säkerställa en trygg och organiserad arbetsmiljö

Vem söker vi?
Du som har god fysisk kondition och gillar att vara aktiv
Du som uppskattar teamwork och att hjälpas åt
Du som kan förstå och uttrycka dig på svenska
Truckkort är meriterande men inget krav
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inte ett krav

Publiceringsdatum
2026-02-25

Anställningsvillkor
Omfattning - deltid du behöver vara tillgänglig minst två till tre dagar i veckan
Arbetstider kan variera beroende på behov

Ansök idag - vi ser fram emot att välkomna dig till teamet!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: hr@externia.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Externia Bygg & Bemanning AB (org.nr 556802-4508)

Jobbnummer
9764130

