Consultant Manager till Friday Malmö
Long for tomorrow! Precis så vill vi att känslan ska vara - att du längtar och är nyfiken på vad morgondagen har att erbjuda. Vi utgår ifrån övertygelsen om att människor som är på rätt plats har en större sannolikhet att nå sin fulla potential. Vi är också övertygade om att människor på rätt plats gör morgondagen värd att längta efter.
Nu söker vi en Consultant Manager internt till vårt kontor i Malmö. Rollen passar dig som har erfarenhet av rekrytering sedan tidigare, som trivs i en affärsnära roll och vill utvecklas inom rekrytering, ledarskap och kompetensförsörjning i ett bolag som växer starkt.
Friday är talangföretaget med fullt fokus på framtidens IT- och techstjärnor. Vi sätter alltid kandidaten i centrum och arbetar mot vår vision: "A world where people look forward to go to work every day."
OM TJÄNSTENProfessionalism, affärsmässighet, samarbete och relationsskapande är nyckeln till vår framgång. Som Consultant Manager på Friday har du en bred och ansvarsfull roll där du arbetar nära både människor och affär. Du ansvarar för hela kedjan - från att attrahera och rekrytera rätt kompetens till att utveckla konsulter och bygga långsiktiga kundrelationer.
Vilka arbetsuppgifter får du beröra som Consultant Manager?
Recruitment - hela rekryteringsprocessen från kravprofil, search och karriärmöten till intervjuer, bakgrundskontroller och anställning
Candidate Management - proaktiv dialog med kandidater och relationsbyggande över tid
Consultant Management - coachning, uppföljning och ledarskap för dina konsulter där du är närmsta chef
Invoicing & Administration - ansvar för uppföljning, fakturering och administrativa delar kopplat till dina uppdrag
Business Development - affärsnära samarbete med kunder, identifiera behov, utveckla samarbeten och bidra till tillväxt
Vad kännetecknar Friday som arbetsplats?
Fin tillväxt och stark framtidstro
En kultur där samarbete, respekt och engagemang är avgörande
Frihet under ansvar med fokus på hållbar prestation och långsiktig utveckling
Fast månadslön med team- och individ-baserad bonus
Konkurrenskraftiga villkor inom försäkring, friskvård och pension
Friday är, tillsammans med OIO, en del av U Group. På vårt nyrenoverade och mysiga kontor beläget i centrala Malmö sitter vi 17 kollegor. Vi är otroligt stolta över hur långt vi kommit sedan vi öppnade dörrarna i Malmö i början av 2024 men vi är inte nöjda, vi är precis i början på vår resa och du kommer att vara en viktig del för att utveckla Friday framåt!
FORMELLA KRAVÄven om det inte är de formella kraven utan dig som person som är i fokus för oss, finns det några erfarenheter och förutsättningar som vi tror kan hjälpa dig att lyckas i rollen:
En relevant eftergymnasial examen
Minst 2 års praktisk erfarenhet från rekrytering, gärna inom konsult- eller bemanningsbranschen
Du trivs i en kommersiell och affärsnära roll
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt engelska väl i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av IT/Tech-rekrytering
Goda kunskaper i LinkedIn Recruiter
Projekt- eller initiativtagande erfarenhet, t.ex. deltagande i processförbättringar, event eller employer branding-aktiviteter
Erfarenhet av försäljning
PRAKTISK INFORMATIONStartdatum: augusti 2026
Heltid, långsiktigt
Placering: Adelgatan 9, 21122 Malmö
Kontaktperson: Gabriella Bergström, gabriella@friday.se
Vi tillämpar löpande urval - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
OM OSSPå Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
