Configuration & Portfolio Manager - Saab Dynamics IT
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du ha en nyckelroll i att forma och prioritera IT-initiativ i en högteknologisk försvarsindustri? Som Configuration & Portfolio Manager på Saab Dynamics blir du en central aktör i att driva och samordna IT-strategiska projekt. Du arbetar direkt under IT-chefen och säkerställer att våra initiativ är rätt prioriterade och levererar största möjliga värde för verksamheten.
I rollen ansvarar du för att hålla ihop och styra IT-portföljen inom Dynamics, samt koordinera med Saab IT:s centrala funktioner. Du blir navet mellan verksamhetens behov och IT-leveranser.
Ditt uppdrag omfattar:
*
Skapa och underhålla Dynamics IT Roadmap
*
Prioritera IT-initiativ och projekt utifrån Dynamics behov och mål
*
Säkerställa samordning inom IT:s centrala program/projekt och våra affärsenheter på Dynamics
*
Utveckla och förvalta IT-portföljstyrning och governance-processer
*
Följa upp status, risker och beroenden i IT-projekt
*
Stödja IT-chefen med strategiska beslutsunderlagPubliceringsdatum2026-01-16Profil
Vi söker dig som har:
*
Flerårig erfarenhet av IT-projekt och portföljstyrning
*
Förståelse för IT-arkitektur, systemutveckling, digitalisering och IT systemförvaltning
*
God kommunikativ förmåga och vana att arbeta nära ledning
*
Strukturerad, analytisk och trygg i beslutsfattande
*
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
*
Körkort krävs
Meriterande:
*
Erfarenhet från försvarsindustrin eller komplexa organisationer
*
Kunskap om IT-governance, PMO-processer och agila metoder
Placering: Linköping, Karlskoga, Karlstad eller Solna
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9688195