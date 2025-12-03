Configuration Manager till Multiply
Multiply Teknik & IT AB / Datajobb / Huddinge Visa alla datajobb i Huddinge
2025-12-03
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Multiply Teknik & IT AB i Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Nyckelroll inom försvars- och säkerhetskritisk utveckling. Är du erfaren inom konfigurationsstyrning och trivs i reglerade, komplexa och säkerhetskritiska miljöer? Då vill vi att du blir en del av Multiply!.
Du blir en central roll i att säkerställa spårbarhet, kvalitet och regelefterlevnad i projekt där teknik, mjukvara, data och dokumentation måste hanteras med absolut precision.
Du arbetar nära både kundens utvecklingsteam och Multiplys egna experter inom VisFlow, datastyrning och systemdesign.
Dina ansvarsområden
Upprätta, förvalta och utveckla CM-processer
Säkerställa korrekt hantering av dokumentation och mjukvara
Minimera komplexitet i konfigurationssystem och flöden
Arbeta med regulatoriska krav, myndighetsstyrning och kvalitetssystemSamverka med utveckling, kvalitet, projektledning och compliancePubliceringsdatum2025-12-03Kvalifikationer
3-7 års erfarenhet av konfigurationsstyrning (CM nivå 3)
Erfarenhet av processutveckling inom dokument- och mjukvaruhantering
God förståelse för regulatoriska krav
Förmåga att arbeta i tekniska och säkerhetskritiska miljöer
Relevant högskole-/civilingenjörsutbildning
Svenskt medborgarskap
Godkänd registerkontroll (RK) innan start
CMII-certifiering är meriterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Multiply Teknik & IT AB
(org.nr 556919-3500), https://multiply.se
Modulvägen 6, Plan 2 (visa karta
)
141 75 KUNGENS KURVA Jobbnummer
9627920