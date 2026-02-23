Configuration Manager

NDP IT AB / Datajobb / Arboga
2026-02-23


I rollen som konfigurationsledare kommer du att hantera och leda konfigurationsstyrningen för kundens system/produkter. Du kommer vara en del av kundprojekt där du arbetar nära projektledare och systemansvariga med ansvar för ändringshantering för system och produkter.
Du kommer även att ingå i ett konfigurationsledningsteam, samt leda ändringsforum för att säkerställa att produkternas/systemens produktstrukturer är beslutade och revisionshanterade.
Huvuduppgifter inkluderar
• Planera och implementera konfigurationsledningsprocessen och säkerställa att den efterlevs
• Leda konfigurationsändringsforum (CCB)
• Dokumentera baselines vid projektens beslutspunkter
• Rapportera konfigurationsstatus för produktinformation
• Utgöra kontaktperson, internt och externt, för konfigurationsfrågor
• Delta i arbetet med att utveckla företagets konfigurationsledningsprocess
Din Profil
• Flera års erfarenhet från ovan nämnda arbetsuppgifter
• Utåtriktad, och kan arbeta självständigt
• Teknisk utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av systemutveckling
• Erfarenhet inom området konfigurationsledning för komplexa system
• Erfarenhet av hantering av strukturerad information i Product Data Management program
• Kunskap och erfarenhet av ändringshantering

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Configuration manager".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
732 47  ARBOGA

Arbetsplats
Saab

Jobbnummer
9759289

