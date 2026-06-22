Compliance Coordinator miljö & tillstånd
PSK SYD AB / Hälsoskyddsjobb / Helsingborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Helsingborg
2026-06-22
, Bjuv
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, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PSK SYD AB i Helsingborg Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som Compliance Coordinator blir du en del av vårt Compliance-team. Du arbetar med kundernas miljö- och brandärenden utifrån gällande lagar och regelverk – och du gör det självständigt, hela vägen.
Det här är ett aktivt och drivande uppdrag, inte en förvaltande roll. Du håller inte bara ordning på det som kommer in, du ligger steget före: ser vad kunden behöver, för dialogen med myndigheter och ser till att det faktiskt blir gjort.
I rollen får du bland annat:
Hantera tillståndsärenden inom miljö och brand – inklusive myndighetskontakter hela vägen
Tolka och tillämpa gällande miljö- och brandlagstiftning i konkreta ärenden
Stötta kundernas egenkontroll och regelefterlevnad
Samordna och kommunicera med kunder, myndigheter, entreprenörer och andra samarbetspartners genom hela ärendet
Bygga långsiktiga kundrelationer och vara ett tryggt bollplank i komplexa ärenden
Det viktigaste för oss är att du har arbetat med miljö- och/eller brandärenden utifrån gällande lagstiftning och är trygg i att driva dem på egen hand. Den erfarenheten väger tyngre än en viss examen – men relevant utbildning är så klart meriterande.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av miljöärenden, brandärenden, tillståndshantering eller myndighetsarbete (t.ex. som handläggare, miljöinspektör eller brandskyddskonsult)
Är van att tolka lagar och regelverk och omsätta dem i praktiken
Driver ärenden framåt med både noggrannhet och handlingskraft – du vet när underlaget är tillräckligt och när det är dags att agera
Är nyfiken av naturen och gillar att sätta dig in i nya branscher, regelverk och tekniska sammanhang
Kommunicerar rakt och tryggt – med kunder, myndigheter och entreprenörer
Trivs i ett team där man hjälps åt på riktigt och bidrar lika gärna som man tar emot
Meriterande:
bakgrund från myndighet, samt erfarenhet av drivmedel, brandfarliga varor, farligt avfall, biltvätt, vätgas, biogas eller anläggningsdrift.
Vad vi erbjuder
Ett kompetent team i en verksamhet som växer och vågar satsa
Stort eget ansvar och korta beslutsvägar
Hybridarbete med flexibilitet i vardagen – vi ses på kontoret på onsdagar
Provanställning som övergår i tillsvidareanställning
Placering på vårt kontor på Garnisonsgatan, Berga i HelsingborgSå ansöker du
Skicka in din ansökan senast 10 juli 2026. Urval och intervjuer sker löpande – skicka din ansökan så snart som möjligt.
PSK Syd arbetar kompetensbaserat och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: rekrytering@psksyd.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PSK SYD AB
(org.nr 556477-8222), https://psksyd.com/
Garnisonsgatan 7A (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Psk Syd AB Kontakt
Malin Ohlsson malin.ohlsson@psksyd.com 0737126844 Jobbnummer
9972173