Community Sales Manager
IWG Management (Sweden) AB / Receptionistjobb / Östersund Visa alla receptionistjobb i Östersund
2025-11-04
Gillar du att vara i rörelse och träffa nya människor?
Då passar du in hos oss!
Vi söker en Community Sales Manager till vårt kontorshotell Regus i Östersund . Vi letar efter dig som är motiverad, kundorienterad, energisk och har laganda. Hos oss hyr kunder olika typer av kontorslösningar t ex kontors- eller loungemedlemskap. Din arbetsplats kommer att vara i Östersund. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter och goa kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Sälja kontorslokaler samt våra andra produkter
Skriva avtal
Ta emot och ta hand om våra kunder och deras besökare.
Svara i telefon samt hantera bud, post och leveranser.
Organisera och närvara vid kundevents
Se till att kök och lokaler är representativa
Ställa i ordning konferenslokaler
Kontakt med hantverkare, hyresvärd och andra leverantörer.
Vem är du?
Du behöver kunna läsa, skriva, förstå svenska och engelska och tala flytande, samt vara van vid dator och telefon som arbetsredskap. Kunskap i officeprogram eller liknande är nödvändigt.
För att lyckas i rollen behöver du ha 1-2 års arbetserfarenhet från hotell, reception, sälj och administration.
Vilka är vi?
Regus är en del av IWG som förser företag över hela världen med arbetsplatser. Vi arbetar med människor och företag från hela världen, och hjälper dem att lyckas i sin vardag. Att ta hand om våra kunder på ett professionellt sätt är vår högsta prioritet. Det kan ibland innebära att vi behöver tänka utanför boxen för att skapa lösningar.
Start: Snarast. Intervjuerna sker löpande och tjänsterna kan tillsättas snabbt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IWG Management (Sweden) AB
(org.nr 556948-7803)
Ringvägen 2 (visa karta
)
831 57 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersund Ringvägen Jobbnummer
9588997