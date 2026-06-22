Community Host
United Spaces Network Offices AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos United Spaces Network Offices AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Community Host till United Spaces på Kungsgatan 37
Är du en social superhjälte med service ut i fingerspetsarna? Vill du vara med och skapa den bästa kund- och besökarupplevelsen i hela coworking-branschen? Då är det dig vi söker till rollen som Community Host hos United Spaces på Kungsgatan 37.
Välkommen till oss på United Spaces! Medan en officiell beskrivning av oss kanske vore "en av Sveriges ledande aktörer inom coworking" skulle vi nog hellre kalla oss nördar på allt som har med skräddarsydd arbetsmiljö, service och community att göra. Därför vågar vi lova varenda en av våra 4 000 medlemmar att United Spaces är den bästa arbetsplatsen för just dem. Inte bara för att få jobbet gjort utan för att inspireras, växa och ha kul tillsammans. "Come grow with us", som vi brukar säga.
Vad innebär rollen? Som Community Host har du det viktigaste uppdraget på hela United Spaces: att ta hand om våra kunder och besökare på ett så fint sätt att de upplever oss som stans bästa ställe att jobba, nätverka och växa på. Som Community Hosts ansvarar du för den dagliga driften och servicen på Kungsgatan 37: att nyfiket, proaktivt och omsorgsfullt se till att allting funkar och är i toppskick, att alla får den hjälp de behöver och att de verkligen drar nytta av allt det vi har att erbjuda. Hurdå? Jo, bland annat genom att:
Verksamhet/kundupplevelse: Drifta anläggningen och leverera service på bästa tänkbara sätt utifrån kundernas upplevelse, behov och våra gemensamma mål och rutiner
Resultat: Hålla koll på vad vi ska åstadkomma, hur det går för oss och utifrån det ta reda på hur du bidrar till att vi når våra mål inom alla delar av ditt uppdrag
Etablering/försäljning: Bidra till försäljning genom att vara nyfiken och lyhörd för behov och nya möjligheter, samarbeta med teamet kring dem och genomföra olika typer av aktiviteter
Ledarskap: Leda dig själv mot dina egna och våra gemensamma mål, vara en omtänksam och hjälpsam kollega, ta en aktiv roll i vår utveckling och proaktivt utveckla din egen kompetens
Ambassadörskap: Bidra till att skapa intresse och förtroende för United Spaces, våra ägare Castellum och branschen i stort, bygga goda relationer med kunder, besökare och kollegor
Vilket team har du omkring dig och hur jobbar ni? Som Community Host arbetar du självständigt och har det övergripande ansvaret för den dagliga driften av anläggningen. Du är den som finns på plats och ser till att våra medlemmar, gäster och besökare får en förstklassig upplevelse. Som stöd i det dagliga arbetet finns en städare som bland annat hjälper till med disk och ser till att anläggningen håller hög standrad. Din närmsta chef är Community Manager, som ansvarar för både denna anläggning och ytterligare en av våra anläggningar. Det innebär att hon delar sin tid mellan båda platserna, men ni har daglig kontakt och ett nära samarbete.
Du blir även en del av ett större team med community Hosts på våra andra anläggningar. Även om ni arbetar på olika platser har ni löpande kontakt, stöttar varandra i vardagen och delar erfarenheter, kunskap och ideér. Hos oss arbetar du självständigt, men står aldrig ensam.
Arbetstiderna är måndag till fredag 08:00-17:00. Förfrågan om någon kväll eller helg kan förekomma beroende på bokningar.
Vem är du? För att lyckas i rollen tror vi att du är en oslagbar relationsbyggare med talang för att få människor omkring dig att trivas och ha kul tillsammans. Du har verkligen service ut i fingerspetsarna, med såväl prestigelösheten, samarbetsdrivet och struktursinnet som krävs för att skapa en oförglömlig kundupplevelse. Du är också en konstant nyfiken typ som älskar att ställa frågor, lyssna och fundera på hur vi kan hjälpa våra kunder ännu lite mer. Självklart är du också en problemlösare som drivs av att göra saker lite bättre och smartare, varje dag. Vi tror också att du:
Har minst två års erfarenhet av liknande roll inom service, handel eller närliggande bransch
Har bevisad förmåga att leda dig själv mot gemensamma och individuella mål
Har erfarenhet av och intresse för att bedriva sälj inom ramen för serviceuppdraget
Lockas av tanken på att aktivt hjälpa våra medlemmar att växa
Är det dig vi letar efter? I så fall erbjuder vi inte bara branschens bästa kollegor och mest spännande utvecklingsresa, utan också kollektivavtal, friskvårdsbidrag och en hel rad andra saker. Hör av dig snart - så berättar vi mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949834-2064415". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare United Spaces Network Offices AB
(org.nr 556668-1069), https://jobb.unitedspaces.com
Kungsgatan 64 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
United Spaces Jobbnummer
9973225