Communications & Marketing Officer (tidsbegränsad)
Paragon Nordic AB / Marknadsföringsjobb / Vallentuna
2025-08-07
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Har du förmågan att skapa inspirerande och träffsäkert innehåll? Vill du också hjälpa andra skapa effektiv kommunikation? Motiveras du av att vara med och forma kommunikation och marknadsföring för en ny nordisk marknadsledare? Då kan denna roll vara helt rätt för dig.
Vi söker en kommunikations- och marknadsföringsspecialist till UNARO Nordic för en tidsbegränsad anställning (ersätter under föräldraledighet) fram till juni 2026.
UNARO Nordic är resultatet av sammanslagningen mellan Paragon Nordic och Svenska Krämfabriken Dalarna - två starka aktörer inom utveckling och kontraktstillverkning av konsumentprodukter formulerade för skönhet, hygien och kem-teknik.
Men ett nytt namn är bara början.
Nu står vi mitt i en integrationsresa där kulturer ska mötas, arbetssätt synkas och varumärken vävas samman till något större - och det är här du kommer in.
Om rollen
Som Communications & Marketing Officer växlar du mellan strategiska och hands-on-uppgifter inom teamets ansvarsområden intern kommunikation, extern kommunikation och marknadsföring samt support till interna utbildningar:
Producera och publicera innehåll i våra kanaler, såsom extern webbplats, intranät, nyhetsbrev, Instagram, LinkedIn och Facebook. Du identifierar proaktivt relevanta och intresseväckande ämnen från verksamheten.
Skriva och formge införsäljningsmaterial för våra olika produktkoncept och tjänster
Skapa pedagogiskt material för att vägleda kunder eller utbilda medarbetare
Leda eller delta i projekt inom kommunikation/marknad
Bidra med kommunikationsexpertis i organisationens olika verksamhetsprojekt, exempelvis för användarupplevelse i digitala system och utrullning av nya arbetssätt
Säkerställa att det nya varumärket kommuniceras på ett enhetligt sätt - fysiskt och digitalt
Var tonvikten ligger bestäms i dialog utifrån behov och din kompetens och erfarenhet. På vår gemensamma to-do-list för året finns bland annat en ny extern webbplats, ett sammanslaget intranät, design och innehåll för kommunikation kring UNARO Nordics kunderbjudande, samt aktiviteter inom marknadsanalys för att framgångsrikt ta oss in på nya marknader.
Rollen innebär tätt samarbete med flera andra funktioner i bolaget - särskilt med kollegor inom verksamhetsutveckling, försäljning och HR.
Du rapporterar till Head of Communications & Learning inom sektionen Strategy & Business Development. Publiceringsdatum2025-08-07Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis kommunikation eller journalistik (eller motsvarande kunskaper från arbetslivet) och minst tre års aktuell erfarenhet av kommunikationsarbete. Vi söker dig som är idérik, strukturerad och trivs när du får växla mellan praktiska detaljer och bredare strategiska frågor. Som person har du lätt för att skapa kontakter och samarbeta.
Du är en skicklig skribent på såväl svenska som engelska med förmåga att pricka rätt tonalitet vare sig det rör sig om försäljningsmaterial för hårvårdsprodukter eller ett internt reportage om en ny tillverkningslinje. Genom dina färdigheter i Adobe CC InDesign, Illustrator och Photoshop/Lightroom skapar du estetiskt tilltalande och effektiv kommunikation. Du känner dig hemma i det digitala landskapet och har sannolikt arbetat med både webbplatser och sociala medier i någon utsträckning.
Kan du bidra med kunskap inom Employer Branding, marknadsanalys eller rörligt innehåll är det ett stort plus. Det är också en fördel om du arbetat i tillverkande bolag eller B2B.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning till juni 2026. Heltid, med flextid.
Placering
Tjänsten kan utgå från något av våra verksamhetskontor i Vallentuna eller Borlänge, med möjlighet till viss hybridlösning.Om företaget
UNARO Nordic är en av Nordens största inom utveckling och kontraktstillverkning av produkter inom områden som hårvård & styling, hud & solskydd, hushåll, färg och maskinunderhåll.
Vi består idag av ca 330 anställda på fyra orter i Sverige och Norge. Hos oss får du kollegor med många olika bakgrunder och en arbetsplats med härlig stämning.
Företaget är också medlem i Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM) för att ge alla medarbetare trygga villkor genom kollektivavtal. Du har också förmåner som företagshälsovård, friskvårdsbidrag och massage.
Vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Paragon Nordic AB
(org.nr 556494-0590)
Head of Communications & Learning
Susanna Appel susanna.appel@paragonnordic.com 08-511 888 30 Jobbnummer
9449451