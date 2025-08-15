Commodity Manager
En ögonblicksbild av din dag
Vill du vara med och forma framtidens energilösningar? Gå med i vårt globala team som Commodity Manager och ta ledningen i strategiskt inköp för bearbetning av turbin- och kompressorskivor, axlar och ringar till våra gasturbiner. Du driver utvecklingen av våra leverantörer och leverantörsnätverk, säkerställer kapacitet inför en spännande volymökning och samarbetar tätt med vår verkstad i Finspång. Här får du möjlighet att påverka både vår konkurrenskraft och innovationstakt, samtidigt som du bidrar till en hållbar energibransch. Hos oss får du chansen att växa i en roll där dina insatser gör verklig skillnad - varje dag.
Hur Du kommer att påverka
* Utarbeta, förankra och implementera strategin för köpområdet och dess leverantörer tillsammans med det globala commodity teamet och verkstaden i Finspång
* Utveckla en konkurrenskraftig förädlingskedja från råmaterial till färdig produkt i nära samarbete med leverantörer och verkstad
* Förhandla och färdigställa kontrakt med utvalda leverantörer
* Följa upp och utveckla leverantörer för att nå mål inom kvalitet, kostnad och ledtider
* Delta aktivt i produktutvecklingsprocessen
Vad Du medför
* Du samarbetar lätt, är resultatorienterad och har ett starkt kommersiellt intresse
* Du har grundläggande teknisk kunskap och flera års erfarenhet av produktionsteknik
* Du uttrycker dig väl i tal och skrift
* Du har goda kunskaper i SAP eller annat affärssystem eller förmåga att snabbt lära dig
* Du har högskoleutbildning inom teknik eller ekonomi
* Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Om Teamet
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2025-08-15Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs,
id nr 276249 senast 2025-09-05
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Thomas Wahlström på thomas.wahlstrom@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Daniel Carlsson på daniel.carlsson.ext@siemens-energy.com
.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors anders.fors@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
