Commercial Sales Trainee
Dream Broker AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dream Broker AB i Stockholm
Det internationellt verksamma mjukvarubolaget Dream Broker Oy, som befinner sig i stark tillväxt, söker unga talanger med intresse för försäljning och kommersiell affärsutveckling till sitt traineeprogram. Traineeprogrammets genomsnittliga längd är 4 till 6 månader. Programmets längd och starttidpunkt fastställs individuellt tillsammans med varje antagen trainee.
Under Commercial Trainee-programmet tar du dina första steg mot en karriär inom B2B-försäljning och kundansvar. Som en del av försäljningsorganisationen arbetar du med försäljning av våra kommunikationslösningar till kunder som består av ledande företag och offentliga organisationer i Sverige. Du lär dig hur en SaaS-verksamhet fungerar i praktiken, hur man identifierar kundorganisationers behov samt hur man säljer, förhandlar och möter beslutsfattare och affärsansvariga på hög nivå. Som trainee utvecklas du till en helhetsförståelse för hela säljprocessen, blir skicklig på att lösa kunders behov och bygger samarbetsförmåga i en internationell arbetsmiljö där goda resultat uppmärksammas.
Programmet leds av chefer inom försäljning, kundansvar, teknisk kundsupport och marknadsföring. Du får dagligt stöd av ett engagerat och stöttande säljteam som också bidrar till din långsiktiga utveckling. Du får även möjlighet att knyta kontakter med kollegor och andra deltagare i traineeprogram från olika delar av organisationen.
Dream Broker är ett finländskt och europeiskt företag som utvecklar kommunikationsprogramvara. Vår lättanvända och säkra huvudprodukt, kommunikationsplattformen #One, konkurrerar på marknaden för videokommunikation med stora amerikanska bolag som Microsoft, Cisco och Google. Vi erbjuder våra kunder ett nordiskt alternativ för videomöten, videosamtal och daglig kommunikation och utmanar etablerade lösningar som Teams och Zoom. Bolaget är verksamt i åtta europeiska länder: Finland, Norge, Sverige, Danmark, Island, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.
Vi önskar att du har:
• Ett genuint intresse för försäljning och resultatinriktat kundarbete. Tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav
* En tävlingsinriktad inställning och vilja att nå dagliga, veckovisa och månatliga mål
* Ambition att lära dig nytt, utvecklas och växa professionellt
* Förmåga och vilja att ta ansvar för ditt eget arbete
* Mod, god samarbetsförmåga och ett öppet förhållningssätt i teamarbete
* En realistisk självkännedom som gör att du ber om stöd när du saknar svar
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
* Högskolestudier inom exempelvis ekonomi, försäljning, industriell ekonomi eller marknadsföring är meriterande
Anställningen är heltid och gäller ett tidsbegränsat traineeprogram. Arbetet kan utföras på distans eller på plats på vårt kontor i Stockholm. Traineer som presterar väl kan efter programmets slut erbjudas en fast anställning och fortsätta utvecklas inom försäljning, marknadsföring och andra kommersiella roller internationellt, med möjlighet att på sikt avancera även till ledande befattningar. Vårt mål är att hitta motiverade personer som vill ta större ansvar och växa tillsammans med bolaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: careers@dreambroker.fi Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dream Broker AB
(org.nr 556903-8390), https://dreambroker.com/careers/ Jobbnummer
9756162