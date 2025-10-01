Commercial Coordinator
Avincis Aviation Sweden AB / Administratörsjobb / Krokom Visa alla administratörsjobb i Krokom
2025-10-01
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avincis Aviation Sweden AB i Krokom
, Östersund
, Sigtuna
, Norrtälje
, Gotland
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär och redo att ta nästa steg? Vill du kombinera din noggrannhet och driv med en roll där varje dag gör skillnad - på riktigt? Hos oss på Avincis blir du en del av ett bolag som varje dag räddar liv, skyddar samhällen och bidrar till samhällsinsatser - från ambulansflyg och Search & Rescue till skogsbrandsbekämpning.
I Norden växer vi, och nu söker vi en Commercial Coordinator som vill vara med och bidra till vår fortsatta framgång.
Om rollen
I rollen som Commercial Coordinator får du en central funktion i att hålla ihop våra projekt - du är spindeln i nätet som ser till att saker händer och att inget faller mellan stolarna. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Koordinera möten, uppföljningar och dokumentation
Stötta med projektuppföljning, CRM-uppdateringar och rapportering
Förbereda presentationsmaterial och sammanställningar till affärsmöten
Samarbeta med kollegor i Norden och övriga Europa
Bidra till att utveckla interna arbetssätt och kunskapsdelning
Vem vi söker
Vi tror att du är i början av din karriär, kanske nyutexaminerad eller med några års erfarenhet från en administrativ eller koordinerande roll. Du är orädd, nyfiken och tar gärna initiativ för att driva saker framåt. Framför allt drivs du av att skapa struktur, hålla ihop processer och få saker gjorda.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Ett strukturerat och proaktivt arbetssätt
Noggrannhet och en serviceinriktad inställning
Förmåga att prioritera och driva flera uppgifter parallellt
Flexibilitet och mod att ta dig an nya utmaningar i en föränderlig miljö
God kommunikativ och relationsskapande förmåga, både muntligt och skriftligt
Analytisk blick och intresse för affären
Trygghet i PowerPoint och grundläggande kunskaper i Excel
Flytande svenska, norska eller danska samt engelska (krav)
Vi erbjuder
En meningsfull roll i ett internationellt och växande bolag
Möjlighet att utvecklas och växa med stöd av erfarna kollegor
Inblick i en unik bransch och chansen att bygga en karriär med internationella möjligheter
Kollektivavtal
Hos oss får du inte bara en meningsfull roll - du får också en plats att växa. Vi ger dig stöttning och ansvar, i en miljö där du kan utvecklas och ta nästa steg i din karriär.
Praktisk info
Placering: Initialt i Östersund för onboarding och tätt samarbete med teamet. Därefter finns möjlighet att arbeta från Arlandastad.
Anställningsform: Visstid 11 månader, med möjlighet till förlängning
Start: Så snart som möjligt
Ansökan: Sista ansökningsdag är 12 oktober 2025. Därefter går vi igenom alla ansökningar.
Redo att söka?
Skicka ditt CV till: recruitment.sweden@avincis.com
och märk din ansökan med "Commercial Coordinator".
Avincis värdesätter mångfald och jämlikhet. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, ålder, bakgrund, religion eller funktionsvariation. Vi behandlar ansökningar och personuppgifter i enlighet med GDPR. Uppgifterna används endast under rekryteringsprocessen och raderas därefter.
Om företaget
Avincis är en av världens ledande operatörer inom akuta flyginsatser och den största i Europa. Vi har mer än 180 baser i Spanien, Portugal, Italien, Norge, Sverige, Finland, Grekland, Moçambique och Chile.
Vår flotta består av cirka 205 luftfartyg - 165 helikoptrar och 40 flygplan - som används i samhällsviktiga uppdrag varje dag. Vi räddar liv, skyddar samhällen och stöttar viktiga verksamheter, från ambulansflyg och search & rescue till skogsbrandsbekämpning och statliga uppdrag.
Med över 3 000 medarbetare runtom i Europa förenar vi flygets precision och snabbhet med ett starkt syfte: att göra skillnad när det verkligen gäller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: recruitment.sweden@avincis.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Commercial Coordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avincis Aviation Sweden AB
(org.nr 556617-7084)
831 52 ÖSTERSUND Jobbnummer
9534564