Commercial Controller Till Apcoa

Vill du vara med och driva lönsamma affärer i ett internationellt bolag med starkt fokus på hållbarhet, innovation och kundvärde? Som Commercial Controller på APCOA får du en nyckelroll nära sälj och marknad där dina analyser och affärsinsikter gör verklig skillnad. Sök rollen idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
APCOA är en ledande aktör inom svensk parkeringsservice och är en del av en stor europeisk koncern. Som Europas största parkeringsföretag, med verksamhet i 12 länder, har APCOA över 20 års erfarenhet i Sverige av att driva parkeringshus, parkeringsplatser och innovativa mobilitetslösningar. Som Commercial Controller kommer du att ingå i säljledningsgruppen, tillsammans med säljchefer, marknadsfunktion och Commercial Director. Du kommer att introduceras i en välkomnande miljö och erbjudas upplärning samt stöd från din chef och dina kollegor.
I rollen kommer du att ha ett brett ansvar inom kommersiell ekonomi och affärsstöd. Du ansvarar för budget- och prognosarbete samt löpande uppföljning av försäljning, kostnader och lönsamhet. Genom analyser av affärs- och försäljningsdata bidrar du med insikter som stärker beslutsfattandet och förbättrar resultatet. Rollen har ett tydligt kommersiellt fokus där du fungerar som en affärspartner till sälj och marknad med målet att säkerställa ekonomiskt hållbara och lönsamma affärer.
Du erbjuds
• Bli en del av ett företag med stort fokus på hållbarhet och innovation
• Bli en del av en inkluderande arbetsmiljö där det finns möjlighet att växa och utvecklas
• Ett givande och socialt arbete
• Ansvara för budget, prognoser och uppföljning av försäljning, kostnader och lönsamhet
• Genomföra affärs- och lönsamhetsanalyser samt identifiera trender och förbättringsmöjligheter
• Stötta sälj- och marknad i prissättning, affärsvillkor och investeringsunderlag
• Ansvara för KPI-uppföljning, rapportering och underlag till månads- och kvartalsuppföljningar
• Bedöma finansiella risker i kundavtal och projekt samt säkerställa ekonomiskt hållbara beslut
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi
• Har relevant erfarenhet inom ekonomi från en kommersiell funktion, gärna i rollen som controller
• Har mycket goda kunskaper i Excel, erfarenhet av Salesforce är meriterande
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande och din ansökan kommer att prioriteras om du har erfarenhet från en liknande branch.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ett högt eget driv
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Analytisk
• Har ett kommersiellt tänk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
APCOAs affärsidé går ut på att skapa mervärde för deras kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar inom parkering, trafikledning och bevakning tillsammans med en excellent service. Utöver det lanserar de nu konceptet Urban Hubs -ekosystem för parkering i hela Europa. Några exempel på detta är uppkopplade lösningar inom logistik, mobilitettjänster, och en rad tjänster som riktar sig på laddning av olika fordon. Allt uppkopplat och smidigt att använda sig av på deras egen digitala plattform. Läs mer om APCOA på deras hemsida eller på LinkedIn! Varaktighet, arbetstid, etc.
