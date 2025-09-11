Cocktailbartender Pressklubben

Vasagatan 50 Restaurang AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-11


Hos oss på Duvel Café serverar vi det bästa från det europeiska köket med dess matkulturer och mattraditioner. Dessa matkreationer är komponerade med råvaror från hela Europas digra skafferi.
Vi söker dig som är utåtriktad, stresstålig, ambitiös, initiativrik men störst vikt läggs på personligheten. Ambitionsnivån på Duvel Café är hög då det skall vara en upplevelse för gästerna att besöka restaurangen och cocktailbaren
Utbildning eller minst 2 års erfarenhet krävs.
I Duvel Cafés cocktailbar kan man i avslappnad miljö avnjuta en välkomponerad cocktail. Vi söker inspiration i olika urbana miljöer och lanserar nya experimentella drinkar. Våra cocktails bjuder på olika smaker som hör säsongen till.
Tjänsten motsvarar ca 37 h/veckan och tillträds omgående. Bra lön, bra dricks och pensionsavsättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
enbart genom e-mail
E-post: info@duvelcafe.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vasagatan 50 Restaurang AB (org.nr 556586-3049), http://www.duvelcafe.com

Arbetsplats
Internationella Pressklubben

Kontakt
Restaurangchef
Michael Zetterqvist
info@duvelcafe.com
0707555335

Jobbnummer
9505024

