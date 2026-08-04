Coach Samverkansteam Avesta
Avesta kommun, Arbete och sysselsättningsenheten / Personaltjänstemannajobb / Avesta Visa alla personaltjänstemannajobb i Avesta
2026-08-04
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 900 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Omsorgsförvaltning arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom socialtjänsten finns IFO med vuxen, barn och familj samt försörjningsstöd. Vi arbetar på olika sätt för att utveckla utrednings- och uppföljningsarbetet kring barn, familjer, ungdomar och vuxna. Vi söker nya metoder och utvecklar intern och extern samverkan för att på bästa sätt göra bra bedömningar och hitta verksamma lösningar på de behov vi möter.
1 plats(er).
Vill du vara med och göra verklig skillnad för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden? Som coach hos oss i Samverkansteam Avesta får du ett meningsfullt, utvecklande och varierat arbete där du tillsammans med individen arbetar för att skapa framtidstro, stärka resurser och hitta hållbara vägar framåt. Vi utvecklar hela tiden vår arbetsplats och vårt arbetssätt för att kunna möta de behov som uppkommer. I dina arbetsuppgifter ingår självklart att aktivt delta i vårt utvecklingsarbete såväl internt som externt, för att på bästa sätt kunna skapa förutsättningar för de personer som har behov av samordnat stöd från oss.
Samverkansteam Avesta är en samägd verksamhet inom Södra Dalarnas Samordningsförbund, där parterna som ingår är: Avesta kommun, Region Dalarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Du kommer att vara anställd av Avesta Kommun och tillhöra Arbetsmarknadsenheten.
Som coach ingår du i ett team som tillsammans driver och utvecklar en verksamhet där individens behov och möjligheter står i centrum. Du arbetar både självständigt och i nära samverkan med kollegor i teamet, personal inom övriga kommunala verksamheter, samt övriga ägarparter (Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), samt arbetsgivare och övriga kontakter av betydelse för individen.
I rollen kommer du bland annat att:
• Arbeta tillsammans med deltagaren för att identifiera mål, resurser och styrkor.
• Stötta och coacha deltagare genom ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett motiverande arbetssätt.
• Samordna och följa upp arbetsträningsplatser inom både privata och kommunala verksamheter.
• Leda gruppverksamhet och hålla i olika typer av gruppinsatser.
• Ta emot studiebesök för att informera presumtiva nya deltagare och remittenter om verksamheten
• Boka in och genomföra studiebesök på arbetsplatser.
• Hålla individuella samtal med fokus på vägen till arbete eller studier
• Bidra till verksamhetsutveckling tillsammans med kollegor.
Det här är en roll för dig som trivs med att ha många kontaktytor, som motiveras av att se människor växa och som vill bidra till att utveckla verksamhetens arbete framåt. Vi förutsätter att du har ett stort intresse för att arbeta med människor som står långt från arbetsmarknaden. Du kommer få kontinuerlig handledning samt fortbildning utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En relevant högskoleutbildning, exempelvis beteendevetare, socionom eller likvärdig utbildning.
• Tidigare erfarenhet av att coacha deltagare.
• B körkort för manuell växellåda.
• Goda kunskaper i svenska språket.
• God datorvana och god kännedom av Officepaketet.
Utbildning inom lösningsfokuserat arbetssätt samt erfarenhet av coachande och motiverande arbete utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt är meriterande
Du är en trygg och insiktsfull person som kan skilja på det professionella och det personliga. Du arbetar självständigt, tar ansvar och driver dina uppgifter framåt på ett strukturerat sätt. Du anpassar dig lätt till förändringar och ser möjligheter i nya situationer. I mötet med andra är du social, relationsskapande och trivs med att bygga och upprätthålla kontakter. Samtidigt har du ett lugnt och serviceinriktat bemötande och strävar alltid efter att coacha deltagaren till att hitta sin egen lösning.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill bidra till att stärka människor på deras väg mot arbetsmarknaden? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337970/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
Koppardalsvägen 40 (visa karta
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774 41 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta kommun, Arbete och sysselsättningsenheten Kontakt
Enhetschef AME
Sandra Eriksson sandra.a.eriksson@avesta.se +46226645370 Jobbnummer
10022148