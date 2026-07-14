CNC-tekniker med ledarskapsansvar

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Chefsjobb / Motala
2026-07-14


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Vi söker en CNC-tekniker till vår plåtproduktion!

Publiceringsdatum
2026-07-14

Om tjänsten
Som CNC-tekniker med ledarskapsansvar ansvarar du för plåtavdelningen och arbetsleder ett mindre team. Du säkerställer att produktionen fungerar effektivt, håller hög kvalitet och att rätt prioriteringar görs i det dagliga arbetet. Du arbetar nära produktionschef och blir en viktig del i utvecklingen av produktionen, med fokus på struktur, effektivisering och förbättrade arbetsflöden.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av CNC-relaterad plåtbearbetning
Erfarenhet från produktionsarbete inom tillverkande industri
Förmåga att leda och fördela arbetet i produktionsteamet
God förståelse för plåtbearbetning och tillverkningsprocesser
Erfarenhet av att arbeta i en produktionsnära roll
Ett ansvarstagande arbetssätt och vana att leda människor i det dagliga arbetet

Övrig information
Rekryteringen sker konfidentiellt och mer information om företaget lämnas i ett senare skede av processen. Tjänsten är säkerhetskritisk, och anställning förutsätter att du godkänns i en nyanställningsundersökning i enlighet med vår alkohol- och drogpolicy. Externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Peter på peter.letowski@kraftsam.se. I denna rekrytering samarbetar med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Luxorgatan 1 (visa karta)
591 39  MOTALA

Arbetsplats
Motala Hissar

Kontakt
Rekryterare
Peter Letowski
peter.letowski@kraftsam.se

Jobbnummer
10002794

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