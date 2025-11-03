CNC-tekniker | Lernia | Hultsfred
Lernia Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Hultsfred
2025-11-03
Är du tekniskt kunnig, lösningsorienterad och har erfarenhet av både CNC och robotprogrammering? Vill du arbeta i en modern och framåtblickande produktionsmiljö med fokus på kvalitet, utveckling och hållbarhet? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Som CNC- & Robottekniker kommer du att arbeta med programmering, inställning och körning av CNC-maskiner samt robotceller. Du är en viktig del av det dagliga produktionsarbetet och fungerar som en supportfunktion för att säkerställa effektivitet, kvalitet och kontinuerlig förbättring.Dina arbetsuppgifter
• Programmering, uppställning och drift av CNC-styrda maskiner
• Programmering och felsökning av industrirobotar
• Ritningsläsning, mätning och kvalitetskontroller
• Medverkan i underhåll, felsökning och förbättringsarbete
• Samarbete med produktion och teknik för effektiv tillverkning
Om dig
Formell kompetens
• Dokumenterad erfarenhet av CNC-arbete, gärna från gjuteri- eller tillverkningsindustri
• Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
• Förmåga att självständigt ställa och programmera CNC-maskiner
• Erfarenhet av Mazak-maskiner är ett krav, kunskap om Brother-maskiner är meriterande
• Dokumenterad erfarenhet av robotprogrammering
• God teknisk förståelse för automationslösningar
• Erfarenhet av CAD/CAM-beredning är mycket meriterande Dina personliga egenskaper
• Har ett genuint teknikintresse och drivs av att hitta lösningar
• Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
• En trygg anställning i ett väletablerat företag
• Möjlighet att utvecklas inom CNC, robotteknik och produktionsteknik
• Ett engagerat team och ett öppet arbetsklimat Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Placeringsort: Hultsfred
• Omfattning: Heltid
• Anställningsform: Direktrekrytering alt. inhyrning via Lernia
