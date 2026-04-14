CNC-operatörer till kvälls- och nattskift
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14
Du kommer att arbeta hos en etablerad och tekniskt avancerad tillverkningsverksamhet inom precisionsbearbetning. Verksamheten är specialiserad på komplexa komponenter till krävande industrisegment, där höga krav på funktion, kvalitet och spårbarhet är en självklar del av vardagen.
Produktionen sker i moderna CNC-styrda maskiner med avancerad automation såsom robotceller, verktygsväxlare och stångmatning. Arbetet sker i en välorganiserad verkstad med internationell arbetsmiljö och stark teamkänsla.
Om rollen
I rollen arbetar du som CNC-operatör inom svarv- eller fräsavdelning på fast kvälls- eller nattskift. Detta är en roll för dig som trivs i en självständig arbetsvardag där kvalitet och noggrannhet är avgörande.
Du tar över igångkörda maskiner från tidigare skift och ansvarar för att produktionen fortsätter stabilt, effektivt och enligt plan.
Rollen innebär att du arbetar med flera maskiner parallellt och har ett stort ansvar för både flöde och kvalitet i processen.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Övervaka och driva flera CNC-maskiner parallellt
Säkerställa stabil produktion och processflöde
Utföra kvalitetskontroller enligt kontrollplan
Mäta detaljer med handmätdon, mätinstrument samt mätmaskin (CMM)
Dokumentera mätresultat och kvalitetsdata
Säkerställa att produktionen hålls igång mellan skift
Arbetstider: Kvälls- eller nattskift, måndag-fredag Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Våra kompetenskrav
Dokumenterad erfarenhet av skärande bearbetning i svarv eller fräs
God svenska i tal och skrift
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt. Du har lätt för samarbete och ett starkt driv att utvecklas inom yrket.
Detta är även meriterande
Relevant CNC-utbildning
Goda kunskaper inom maskinteknik, produktionsteknik, mätteknik, riggning eller CNC-programmering
Mer än 3 års erfarenhet av skärande bearbetning av komplexa detaljer
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor. Här blir du en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7563399-1945142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
https://im.jobwise.se
