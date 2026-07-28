CNC-operatörer

Dala Industrisupport AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Falun
2026-07-28


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CNC-operatörer sökes för kommande uppdrag i Falun med omnejd
Vi söker nu CNC-operatörer för kommande rekryterings- och bemanningsuppdrag hos våra kunder i Falun med omnejd. Är du en erfaren CNC-operatör som vill vara öppen för nya möjligheter framöver? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Vi söker dig som har erfarenhet av CNC-bearbetning och har arbetat med antingen CNC-svarv, CNC-fräs eller båda delar. Du är kvalitetsmedveten, noggrann och har ett tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Kvalifikationer
Erfarenhet av CNC-svarv eller CNC-fräs

Svenska i tal och skrift

B-körkort

Tillgång till egen bil

Meriterande
Erfarenhet av programmering av CNC-maskiner

Truckkort

Traverskort

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För frågor, kontakta oss på: leverans@dalaindustrisupport.se
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig.

Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet – och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851975-2119784".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dala Industrisupport AB (org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Matsarvsvägen 12 (visa karta)
791 77  FALUN

Arbetsplats
Dala Industrisupport

Jobbnummer
10014128

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