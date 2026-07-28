CNC-operatörer
Dala Industrisupport AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Falun Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Falun
2026-07-28
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dala Industrisupport AB i Falun
, Borlänge
, Hofors
, Leksand
, Hedemora
eller i hela Sverige
CNC-operatörer sökes för kommande uppdrag i Falun med omnejd
Vi söker nu CNC-operatörer för kommande rekryterings- och bemanningsuppdrag hos våra kunder i Falun med omnejd. Är du en erfaren CNC-operatör som vill vara öppen för nya möjligheter framöver? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Vi söker dig som har erfarenhet av CNC-bearbetning och har arbetat med antingen CNC-svarv, CNC-fräs eller båda delar. Du är kvalitetsmedveten, noggrann och har ett tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Erfarenhet av CNC-svarv eller CNC-fräs
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Tillgång till egen bil
Meriterande
Erfarenhet av programmering av CNC-maskiner
Truckkort
Traverskort
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För frågor, kontakta oss på: leverans@dalaindustrisupport.se
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet – och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851975-2119784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Matsarvsvägen 12 (visa karta
)
791 77 FALUN Arbetsplats
Dala Industrisupport Jobbnummer
10014128