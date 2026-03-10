CNC-operatör till vår kund i Västerås
AB Effektiv Borås / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Västerås Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Västerås
2026-03-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Uppsala
, Södertälje
eller i hela Sverige
Översikt
Gillar du produktion, precision och att få maskiner att leverera toppkvalitet dag efter dag? Här har du chansen att bli en viktig del av vårt team hos en kund i Västerås som söker CNC-operatörer/ maskinoperatörer.
Som konsult hos oss får du möjlighet att arbeta i en miljö där flexibilitet, laganda och arbetsglädje står i fokus och där du kan utveckla din kompetens inom produktion samtidigt som du blir en viktig del av ett professionellt team.
Din framtida arbetsgivare
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning och interim. Vi arbetar nära både kunder och konsulter och bygger långsiktiga relationer där kvalitet, engagemang och laganda står i centrum.
Som konsult hos oss i Västerås blir du anställd av Effektiv och arbetar ute hos kunden. Du är en viktig representant för oss och bidrar till att uppdraget levereras med hög kvalitet varje dag. Hos oss är du aldrig "bara en resurs" utan en del av laget.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som CNC-operatör arbetar du hos vår kund med maskinbearbetning och produktion. Arbetet är förlagt till 3-skift, med möjlighet till ständig natt för dig som vill och kan. Start sker omgående.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
• Ställning och övervakning av CNC-maskiner
• Maskinbearbetning och montering
• Kvalitetskontroll och dokumentation
• Samarbete i team för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde
Vi söker dig som vill arbeta i en miljö med högt tempo där noggrannhet, ansvar och laganda värderas högt.
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du:
• B-körkort
• Tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller CNC-operatör
Meriterande är:
• Truckkort A och B
• Lagererfarenhet eller annan relevant erfarenhet
Som person är du flexibel, noggrann och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i team men kan också ta egna initiativ när det behövs. Du är positiv, prestigelös och redo att hugga i där det behövs för att leverera resultat.
Är detta din perfekta match?
Du är flexibel och trivs med att arbeta i skift, inklusive natt, och kan snabbt sätta dig in i nya rutiner och maskiner. Som person är du positiv, samarbetar gärna i team men kan också arbeta självständigt när det behövs.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Andrea Silvano på Andrea.Silvano@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
CNC-operatör, Maskinoperatör, Maskinbearbetning, Produktion, Skiftarbete, Nattarbete, Truckkort A+B, Konsultuppdrag, Effektiv bemanning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7361107-1884523". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Traversgatan 16E (visa karta
)
721 38 VÄSTERÅS Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9788563