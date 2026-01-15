CNC-operatör till kommande uppdrag
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vetlanda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vetlanda
2026-01-15
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-15Om företaget
Trivs du att arbeta inom tillverkningsindustrin eller är du nyfiken att testa på något nytt? Just nu söker vi efter CNC-operatörer för framtida uppdrag åt våra kunder i Vetlanda med omnejd. Är du en person som är nyfiken, framåt och vill utvecklas så ser vi fram emot din ansökan.Arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos vår kund kommer dina arbetsuppgifter innefatta att hantera och övervaka CNC-maskiner, justera program samt genomföra kvalitetskontroller. Du ansvarar för att säkerställa att produktionen uppfyller kundens krav och att maskinerna körs effektivt och säkert.
Grunderna i CNC-bearbetning och maskinhantering.
Assistera vid programmering och ställning av maskiner.
Arbeta med att läsa och förstå ritningar.
Samarbeta med erfarna kollegor för att utveckla dina kunskaper och färdigheter.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som:
Gärna har några års erfarenhet inom tillverkningsindustrin med inriktning CNC mot trä/metall
Är nyfiken och vill lära dig mer om CNC och skärande bearbetning.
Har en god känsla för teknik och mekanik.
Är noggrann, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
B-körkort är ett krav.
Truckkort är meriterande men inget krav.
Information och kontakt
Intervjuer sker löpande så sök gärna redan idag!
Tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att höra av dig till Gottfrid Bolin, 0383- 41 00 45
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "12983". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Höglandet AB Kontakt
Gottfrid Bolin gottfrid@wikan.se Jobbnummer
9685527