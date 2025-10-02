CNC-operatör till Kito Crosby
Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Växjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Växjö
2025-10-02
Kito Crosby är ett internationellt företag som är verksamt över hela världen. Vi är marknadsledande inom flera områden inom lyft- och materialhantering, med tillverkning av produkter såsom kranblock, linskivor, kätting & lyftkomponenter, schacklar och surrningsprodukter. Kito Crosby har tillverkningsenheter och försäljningsbolag i flera länder, och utöver detta har vi distributörer i mer än 50 länder, vilket gör våra produkter tillgängliga i alla delar av världen. Kvalitet och innovation har varit grunden för Kito Crosby i mer än 250 år och tillsammans med vårt starka varumärke och drivna medarbetare utvecklar vi de produkter som ska möta framtidens krav.
Besök gärna vår hemsida: https://kitocrosby.com/
Är du en driven och teknisk person som vill arbeta i en högteknologisk och positiv miljö? Trivs du med ett praktiskt arbete?
Då kan denna tjänsten vara något för dig!
Vår kund Kito Crosby befinner sig i ett spännande och expansivt skede och söker en erfaren CNC-operatör för att förstärka sitt team i Växjö.
Tjänsten är långsiktig och är en hyrrekrytering via Montico där rätt person kommer erbjudas anställning direkt hos Kito Crosby efter en tids inhyrning. Driftsformen är skiftgång med växelskift mellan förmiddag och eftermiddag.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Dina arbetsuppgifter
Som CNC operatör i komponentfabriken kommer du att i första hand arbeta med att bearbeta smidesdetaljer i stål i olika bearbetningsmaskiner. Kito Crosby har CNC-maskiner (svarv, fräs och fleroperationsmaskiner) samt robotceller med ABB-, Motoman-, UR-robotar och KUKA-robotar.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett gediget intresse för tillverkning och produktion inom bearbetning. Vidare ska du vara målmedveten samt ha fokus på kvalitet. Vi söker både dig som är en senior CNC-operatör men vi söker också dig som är mer junior och har en relevant utbildning.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har följande:
• CNC-utbildning
• Minst 1 års erfarenhet av verkstadsindustri
• Erfarenhet av skärande bearbetning (svarv/fräs/flerop) i CNC-styrda maskiner
• Erfarenhet av ställ
• Erfarenhet av ritningsläsning samt mätteknik
Meriterande:
• Truckkort A+B
• Erfarenhet av Fanuc och Siemens
• Erfarenhet av fleraxliga maskiner
Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
