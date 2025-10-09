CNC-operatör/ställare
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Nybro Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Nybro
2025-10-09
CNC-OPERATÖR/STÄLLARE
Till ett av våra kundföretag söker vi nu en CNC-Operatör/ställare på avancerad nivå. Vår kund erbjuder dig som anställd en spännande och utmanande arbetsmiljö där du erbjuds både personlig och professionell utveckling och där det för rätt person även kan bli en mer ledande roll på sikt. Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
• Programmera, ställa in och optimera CNC-maskiner.* Arbeta med avancerade CAM-program och ritningar för att skapa effektiva produktionsprocesser.
• Underhålla, felsöka maskiner samt göra kvalitetskontroller och stickprov för att säkra kvalitet.
• Samarbeta med produktionstekniker och konstruktörer för att optimera bearbetningsmetoder.
• Hantera och optimera verktyg, fixturer och spännmetoder för olika material och bearbetningar.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du som söker denna tjänst har en teknisk utbildning inom CNC- bearbetning samt produktionsteknik. Vi ser helst att du har minst 5 års erfarenhet bakom dig av CNC bearbetning, programmering och att arbeta inom CAD/CAM-program. Som person är du en god lagspelare och en trevlig kollega som lägger stort engagemang i arbetet.
Du är analytisk och lösningsorienterad, har ett kvalitetstänk och är noggrann i ditt arbete. Du är van vid att hantera stress och deadlines samt har en förmåga att hantera flera projekt samtidigt.
Du har även vana att arbeta i olika affärssystem.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CNC-operatör är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
