CNC-operatör sökes till högteknologisk industri
2025-09-23
Om tjänsten
Vill du vara en del av en innovativ industrigrupp med stark position i Norra Europa som fokuserar på avancerad teknik? Vi söker dig med erfarenhet av CNC-styrda maskiner som vill ta nästa steg i din karriär.
Som CNC-operatör hos vår kund kommer du vara en viktig del av ett engagerat team. Du kommer få möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom tillverkning och bearbetning, samtidigt som du utvecklas tillsammans med några av branschens mest erfarna kollegor.
Arbetet är förlagt på 3-skift.
Arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos vår kund kommer du bland annat att arbeta med att:
programmera och ställa maskiner
övervaka och kontrollera maskin samt produkt
utföra egenkontroller och kvalitetskontroll
byta verktyg samt genomföra enklare underhåll av maskiner
föra dokumentation och arbeta med materialhantering
Profil & bakgrund
Vi söker dig som:
har tidigare erfarenhet av CNC-styrda maskiner
är kvalitetsmedveten, noggrann och trivs med att arbeta i team
vill utvecklas inom tillverkning och produktion i en modern industrimiljö
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Boxflow Staffing Syd AB (org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/
Boxflow Kontakt
Johannes johannes@boxflow.com Jobbnummer
9521509