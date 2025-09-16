CNC-Operatör sökes!
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Borås Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Borås
2025-09-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du en erfaren CNC-maskinförare med ett öga för detaljer och ett intresse för mekanik? Vill du arbeta i en verksamhet som kombinerar toppmoderna maskiner med traditionellt hantverk? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som CNC-operatör arbetar du med att ställa, övervaka och köra CNC-styrda maskiner (svarv/fräs). Du ansvarar för att tillverka detaljer enligt ritningar och kvalitetskrav, samt för att justera och kontrollera produktionen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som CNC-operatör kommer du att ha en central roll i produktionen där du ansvarar för att ställa in, övervaka och optimera CNC-maskiner för att uppnå högsta möjliga produktivitet och kvalitet. Du kommer att läsa och tolka tekniska ritningar och arbetsinstruktioner för att säkerställa att alla maskinställningar är korrekt anpassade för varje produktionsorder. Det innebär att du justerar maskinens parametrar, kontrollerar verktygsslitage och gör nödvändiga justeringar för att säkerställa precisionen under hela tillverkningsprocessen.
Vem är du?
För att trivas i denna tjänst ser vi att du har goda tekniska färdigheter, ett systematiskt arbetssätt och en högt utvecklad problemlösningsförmåga. Du bör vara ansvarstagande, ha förmågan att arbeta självständigt och vara noggrann i ditt arbete. Teamarbete och en vilja att bidra till företagets långsiktiga mål är också viktiga egenskaper för att lyckas i denna roll.Kvalifikationer
• Grönt kort & Truckkort A/B
• Kvalitetsmedveten och noggrann, med förmåga att mäta, ställa och förstå instruktioner på svenska.
• Svenska språket i tal och skrift, då säkerhet, dokumentation och kommunikation är viktiga delar av arbetet.
Meriterande:
• Erfarenhet av CNC är meriterande, men vi kan även ta emot personer utan erfarenhet som har relevant utbildning.
Om verksamheten
Företaget är en ledande aktör inom produktion av högkvalitativa produkter med en stark internationell närvaro. Med lång erfarenhet och en tradition av innovation och precision levererar de hållbara lösningar av högsta kvalitet. Just nu genomgår företaget en spännande utveckling med en uppgradering av sin maskinpark, vilket gör detta till en fantastisk möjlighet för dig att bli en del av ett framåtblickande och växande team.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67708". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9512049