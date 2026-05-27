Cnc-Operatör/programmerare
Abes Verktyg & Mekaniska AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Malmö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Malmö
2026-05-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Abes Verktyg & Mekaniska AB i Malmö
Vill du ta ett steg vidare i din CNC-karriär och jobba i en modern och dynamisk verkstad? Då är det här en tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-05-27Om företaget
Abes har sina rötter i en verkstad med över 50 års erfarenhet i branschen och har utvecklats till en modern mekanisk verkstad med fokus på hållbarhet och innovation. Som en nischad legoleverantör betjänar Abes kunder inom en mängd olika branscher, så som marinindustri, fordonsindustri, förpackningsindustrin, forskningssektorn och Big science. Abes har ett starkt fokus på kvalitet och leveransprecision. Du kan läsa mer om företaget på vår hemsida: www.abes.nu
Om rollen
Vi söker en självgående CNC-Operatör/Programmerare som får möjligheten att hantera hela processen från programmering till färdig detalj. Eftersom du kommer att arbeta med stycketillverkning och ibland även små serier innebär rollen ett varierande arbete med frekventa omställningar. Som CNC-operatörer ansvarar du själv för programmering i MasterCAM, ställa maskiner och att genomföra produktionen.
Du kommer att arbeta med:
• Programmering och optimering av CNC-program i MasterCAM.
• Ställning och inställning av CNC-maskiner
• Fräsning, viss svarvning kan förekomma
• Kvalitetskontroller med mätverktyg
• Planering och förberedelse av kommande jobb under produktionen
• Eventuellt visst montagearbete vid behov
Abes erbjuder en arbetsplats där du har möjlighet att utvecklas, både genom intern kompetensdelning och genom vidareutbildning inom programmering och mätteknik.
Är det dig vi söker?
Vi letar efter en tekniskt intresserad och självgående kollega med en naturlig förståelse för maskiners funktion. Klappar ditt hjärta för mekanik, bilar eller motorcyklar? Det ser vi som ett stort plus, eftersom det ofta ger den där rätta maskinkänslan. Utöver det mekaniska värdesätter vi även färdigheter inom robotisering och automation högt.
Vi söker dig som är:
• Lösningsorienterad: En ansvarsfull problemlösare som ser möjligheter istället för hinder.
• Kvalitetsmedveten: Noggrann i allt du gör och driven av att leverera med högsta precision.
• En lagspelare: Trivs i en miljö med högt i tak där samarbete, ansvar, glädje och utveckling står i centrum.
Det är för tjänsten krav med:
• Erfarenhet av programmering i MasterCAM, eller liknande CAD/CAM-system.
• Erfarenhet av att arbeta med Heidenhain ock/eller Fanuc
• God förståelse för tekniska ritningar och mätteknik
Därutöver behöver du för att vara aktuell ha minst en av två bakgrunder:
• Arbetat som CNC-operatör där du programmerat maskiner och producerat från ax till limpa
• Arbetat som tekniker/servicetekniker/underhållstekniker och har kompletterat med en utbildning inom CNC
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Trehögsgatan 6, 213 76 Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid och/eller 2-skift.
Lön: Enligt GFL
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila till hakan.thuresson@abes.se
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: ht@abes.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ledig tjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abes Verktyg & Mekaniska AB
(org.nr 556691-4403)
Trehögsgatan 6 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
Abes Verktyg & Mekaniska AB Kontakt
Platschef
Håkan Thuresson ht@abes.se 0729752625 Jobbnummer
9930956