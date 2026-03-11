CNC-Operatör | Lund | Lernia Bemanning
Är du en mästare på precision och trivs i rollen som CNC-operatör? Vår kund i Lund söker just nu en CNC-operatör som vill sätta sina färdigheter på prov! Här får du chansen att forma framtiden med teknikens hjälp, samtidigt som du blir en del av ett engagerat och innovativt team.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som CNC-operatör kommer du att ha den spännande uppgiften att programmera och hantera CNC-maskiner hos vår kund. Du kommer att säkerställa att produktionen flyter smidigt genom att utföra precisionsarbete med noggrannhet och kreativitet. Ditt ansvar innefattar att läsa ritningar, utföra inställningar samt övervaka maskinernas funktion för att leverera högkvalitativa produkter.
Arbetstiderna är på dagtid.
Om dig
Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet som CNC-operatör. Vi ser att du har en relevant utbildning inom industri eller teknik och är skicklig på ritningsläsning och mätteknik. Erfarenhet av avancerad programmering och arbete med olika material är meriterande. Därför är det av stor vikt att du har erfarenhet av CAM verktyg samt av NC-fräsning.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en ansvarsmedveten person med känsla för produkten. Du har ett praktiskt förhållningssätt samtidigt som du är en god teamspelare. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, kvalitetskänsla och ett serviceinriktat arbetssätt och förväntas jobba med ständiga förbättringar.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Olivia Gunnarsson via e-post: olivia.gunnarsson@lernia.se Så ansöker du
