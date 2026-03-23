CNC-operatör | Hydro | Finspång
Vill du arbeta på en modern och tekniskt avancerad industri där precision, ansvar och utveckling står i centrum? Nu söker vi en driven och erfaren CNC-operatör som vill bli en del av Hydros produktion - en arbetsplats där kvalitet, säkerhet och ständig förbättring är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Placeringsort: Finspång
Arbetstider: 2-skift + helg (med frivecka)
Anställningsform: Visstidsanställning (heltid)
Tillträde: Omgående
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med att övervaka och köra CNC-styrda maskiner där du säkerställer att produktionen följer ritningar, mått och kvalitetskrav. Du kommer att ställa in maskiner, byta verktyg, utföra löpande kontroller och göra justeringar vid behov. Arbetet innebär också att följa rutiner, dokumentera avvikelser och samarbeta med kollegor för att hålla produktionen effektiv, säker och stabil.
Om dig
Vi söker en självgående och erfaren CNC-operatör som är van att arbeta noggrant och metodiskt genom hela processen. Du har förmågan att själv utföra mätningar, kvalitetskontroller och felsökning vid behov och trivs i ett tempo där struktur och precision är viktigt.
Du tar ansvar, kommunicerar tydligt och samarbetar när det behövs. Erfarenhet av truckkörning ser vi som en naturlig del av rollen, och du bidrar med stabilitet, ordning och ett starkt kvalitetsfokus i produktionen.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Utbildning eller motsvarande erfarenhet inom CNC
Truckkort A2
Meriterande
TraverskortOm företaget
Hydro Extrusion Sweden AB är den svenska profilverksamheten inom Hydrokoncernen och ingår i affärsområdet Extruded Solutions. Hydro är ett fullt integrerat aluminiumföretag med anställda i 40 länder på alla kontinenter med huvudkontor i Oslo, Norge. Företaget kombinerar lokal expertis, världsomspännande räckvidd och stora kompetenser inom forskning och utveckling. Utöver produktion av primäraluminium, valsade och extruderade produkter samt återvinning, utvinner Hydro också bauxit, raffinerar alumina och genererar energi. Detta gör Hydro till det enda 360° företaget i den globala aluminiumindustrin.
Hydro Extrusion Sweden AB är marknadsledande inom strängpressning och bearbetning av aluminiumprofiler i Sverige. Våra kunder finns över hela Europa inom alla branscher: hem & kontor, bygg, industri, elektronik, transport med mera. Vi har produktion i Vetlanda och Finspång.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.linkoping@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7283604-1907648". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
