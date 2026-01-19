CNC-operatör | Hydro | Finspång
2026-01-19
Är du noggrann, tekniskt intresserad och trivs med praktiskt arbete i en industriell miljö? Vi söker nu en CNC-operatör till vår kund i Finspång.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som CNC-operatör ansvarar du för att hantera CNC-maskinerna och säkerställa att produktionen följer de specificerade måtten och kvalitetskraven.
Placeringsort: Finspång
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: 3-skift (2-skift med helg + frivecka)
Anställningsform: Visstidsanställning
Om dig
För att passa in på denna tjänst är det av stor vikt att du är flexibel och har en hög arbetsmoral. Som person förväntas du vara en lagspelare med stor ansvarsförmåga samt att du hanterar ditt arbete med effektivitet. Du ska även vara praktisk lagd, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt ha en god fysisk förmåga.
Formell kompetens
Gedigen erfarenhet av arbete som CNC-operatör
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Meriterande
Utbildning eller motsvarande erfarenhet inom industri, produktion eller liknande.
Truckkort A+B
TraverskortOm företaget
Hydro Extrusion Sweden AB är den svenska profilverksamheten inom Hydrokoncernen och ingår i affärsområdet Extruded Solutions. Hydro är ett fullt integrerat aluminiumföretag med anställda i 40 länder på alla kontinenter med huvudkontor i Oslo, Norge. Företaget kombinerar lokal expertis, världsomspännande räckvidd och stora kompetenser inom forskning och utveckling. Utöver produktion av primäraluminium, valsade och extruderade produkter samt återvinning, utvinner Hydro också bauxit, raffinerar alumina och genererar energi. Detta gör Hydro till det enda 360° företaget i den globala aluminiumindustrin.
Hydro Extrusion Sweden AB är marknadsledande inom strängpressning och bearbetning av aluminiumprofiler i Sverige. Våra kunder finns över hela Europa inom alla branscher: hem & kontor, bygg, industri, elektronik, transport med mera. Vi har produktion i Vetlanda och Finspång.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
