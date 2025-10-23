CNC-Operatör (fräs)
Liberi Eskilstuna AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västerås
2025-10-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Liberi Eskilstuna AB i Västerås
, Eskilstuna
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med CNC-maskiner i en modern industriell miljö där utveckling, precision och ansvar står i fokus? Vi på Liberi Eskilstuna AB söker, på uppdrag av kund i Västerås, en självständig och driven CNC-operatör. Hos oss blir du en nyckelperson i den dagliga produktionen och får möjlighet att växa tillsammans med engagerade kollegor.
Om rollen som CNC-operatör - Självständig, Driven och AnsvarsfullI denna roll ansvarar du för att självständigt ställa in, övervaka och köra 4-5-axliga CNC- maskiner. Vi söker dig som har ett stort driv, är noggrann och har ett genuint ansvarstagande för din arbetsuppgift och det färdiga resultatet. Du arbetar både enskilt och i team, med möjligheter att påverka produktionsprocessen och bidra med förbättringsförslag.
Arbetsuppgifter för CNC-operatör inom industri och produktion Ställa in, programmera och övervaka CNC-maskiner enligt ritning och instruktioner
Genomföra kvalitetskontroller och mätningar av tillverkade detaljer
Felsöka, underhålla och åtgärda enklare maskinproblem
Optimera produktionsflödet tillsammans med övriga medarbetare
Dokumentera arbetet enligt kvalitetssystem och rutiner
Bidra till ständiga förbättringar samt ett säkert och effektivt arbetsklimat
Kvalifikationer - CNC-operatör med ansvar och initiativ Industriteknisk eller CNC-utbildning är meriterande, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att arbeta självständigt vid CNC-maskin
Erfarenhet av fleraxlig CNC-maskiner
Erfarenhet av fräsning
Erfarenhet av program som Mastercam och Powermill
Grundläggande kunskap i ritningsläsning och mätteknik
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av olika styrsystem, exempelvis Okuma eller Mazak
Personliga egenskaper vi värdesätter Du är självständig, tar egna initiativ och drivs av att leverera hög kvalitet
Du arbetar strukturerat och tar ansvar för hela produktionskedjan
Du identifierar förbättringsområden och bidrar aktivt till teamet
Du trivs med att ta stort eget ansvar för såväl arbetsuppgifter som säkerhet
Vi erbjuder En spännande chans att utvecklas hos ett företag i framkant av svensk tillverkningsindustri
En arbetsmiljö med fokus på kvalitet, struktur och långsiktighet
Möjlighet till övertag hos kund vid väl genomfört uppdrag
Personligt stöd från oss på Liberi under hela anställningen
Så ansöker du till tjänsten som CNC-operatör
Skicka ditt CV samt ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet av CNC och varför du är rätt person för rollen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Hos Liberi Eskilstuna AB erbjuds du spännande möjligheter inom industri och produktion, moderna arbetsmiljöer och goda villkor genom hela din anställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liberi Eskilstuna AB
(org.nr 559482-0614), https://www.liberieskilstuna.se/ Kontakt
Vilar vilar@liberieskilstuna.se 0739176761 Jobbnummer
9572079