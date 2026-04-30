Avdelningschef Mekanik & Anläggning
2026-04-30
Nu söker vi en Avdelningschef som vill ta ett tydligt och operativt ledarskap för människor, affär och kultur inom Mekanik & Anläggning i Gävle. Rollen passar dig som är trygg i chefsansvaret, vill sätta riktning och driva en verksamhet med både resultat och lag i fokus.
Har du ett starkt intresse för ledarskap och vill kombinera teknik, affär och människor? Som Avdelningschef för Mekanik & Anläggning i Gävle har du helhetsansvar för avdelningens verksamhet, med fokus på ledarskap, leverans och långsiktig utveckling. Du leder och utvecklar ett team av konstruktörer och skapar förutsättningar för hög kvalitet, god arbetsmiljö och hållbara affärer. Du blir en del av Industri och Energiteknik och leder ett kompetent team av konstruktörer inom mekanik och rör med uppdrag inom industri, energi och anläggning.
I rollen samverkar du nära med andra avdelningschefer och är en aktiv del av Region Mitts ledningsgrupp. Du rapporterar direkt till regionansvarig.
Vi söker en ledare med teknisk förståelse, affärsmässighet och integritet. Du är trygg i chefsrollen, van att fatta beslut och tydlig i din kommunikation. Du skapar engagemang genom struktur, riktning och tillit.
För att lyckas i rollen behöver du:
Högre teknisk utbildning inom maskinteknik, VVS, anläggning eller motsvarande
Flerårig erfarenhet från teknisk konsultverksamhet eller industriella projekt
Dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledarroll med personal- och resultatansvar
Förmåga att leda genom andra och bygga ett självständigt, ansvarstagande team
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt god engelska
B-körkort
Vi ser det även som meriterande med:
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, förändringsledning eller tillväxtarbete
Erfarenhet av CAD- och projekteringsmiljöer inom mekanik/rör
Etablerat nätverk inom industri- eller anläggningssektorn i Gävle med omnejd
Erfarenhet av att bredda verksamhetens erbjudande eller bygga nya kompetenser
Som ledare är du tydlig, stabil och förtroendeskapande. Du är bekväm med ansvar, vågar prioritera och står för fattade beslut. Samtidigt är du lyhörd och bygger ett klimat där medarbetare utvecklas och tar ansvar.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7000 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med din blivande chef:
Regionansvarig Industri & Energiteknik Mitt: Hajar Ahmad | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext.
Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Norra Strandgatan 9 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Gävle Kontakt
Hajar Ahmad Hajar.Ahmad@norconsult.com
9886845